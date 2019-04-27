Минское метро работает с ограничениями. Поступило сообщение о минировании





Станция метро «Уручье». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Минское метро работает с ограничениями. Поезда идут до станции метро «Московская», дальше пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом.

Как сообщили в пресс-службе Минского метрополитена, меры предприняты в связи с тем, что поступило сообщение о минировании станции «Уручье».









@minskoemetro

27.04.2019 в 19.44 поступило сообщение о заминировании ст. Уручье. Временно закрыты ст. Уручье, Восток, Борисовский тракт. На них работают соответствующие специалисты. Просьба пассажирам учитывать это при планировании поездок. Приносим извинения за временные неудобства.





«На Московской объявили, что на Уручье поезда временно ходить не будут. Всех просят ехать наземным транспортом. Объявили, что по техническим причинам», — сообщила читательница.





В соцсетях минчане пишут, что на вход закрыта и станция метро «Восток».





На станцию метро «Уручье» пассажиров также не пускают — дежурят ОМОН и машина скорой помощи.











