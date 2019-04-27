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Зеленский сомневается, что украинцы соблазнятся российским паспортом

27.04.2019 23:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту.

Так В.Зеленский прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина об идее предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины.

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой В.Зеленского.

ПО словам будущего президента, "украинцы - это свободные люди в свободной стране, независимой, суверенной и неделимой, а гражданство Украины - это свобода, достоинство и честь".

"Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", - заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как подчеркнул президент РФ, "мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство".

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

 
 
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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту. Так В.Зеленский...
 
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