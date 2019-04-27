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Иерусалимский патриарх не разрешил представителям ПЦУ присутствовать при схождении благодатного огня - СМИ
Источник материала: Интерфакс
Несмотря на вмешательство посольства Украины в Израиле, делегации новой украинской церкви (ПЦУ) не удалось получить разрешение Иерусалимского патриарха на участие в совместной молитве внутри храма Гроба Господня, где в Великую субботу сошел благодатный огонь, сообщает Страна.ua.
"Любой желающий может прийти к храму и получить благодатный огонь - это дозволено всем, ведь праздник. Но вот попасть внутрь святыни, а также провести там совместную молитву или провести служение в соборе Иерусалима накануне, ваша вторая церковь (ПЦУ - ИФ) не может. У них на это нет разрешений", - приводит издание слова представителя Иерусалимского патриархата.
Списки официальных делегаций подавались на утверждение в Иерусалим еще за полгода до Пасхи, поэтому у патриархата было достаточно времени, чтобы проверить каждого. При этом Иерусалимская патриархия ужесточила проверку документов всех приезжающих священнослужителей, особенно из Украины: делегации должны предоставить специальную справку о своей конфессии и заполнить целый ряд анкет.
Отмечается, что в составе делегации ПЦУ замечен лишь один священнослужитель - отец Михаил, основной же состав делегации сформирован из народных депутатов. "К тому же по непонятным причинам отец Михаил по приезде в Иерусалим снял с себя крест, с которым был запечатлён на фото при выезде из Киева", - говорится в публикации Страны.ua.
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Иерусалимский патриарх не разрешил представителям ПЦУ присутствовать при схождении благодатного огня - СМИ
Несмотря на вмешательство посольства Украины в Израиле, делегации новой украинской церкви (ПЦУ) не удалось получить разрешение Иерусалимского патриарха на...
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