Задержан мужчина, «заминировавший» станцию метро «Уручье», возбуждено уголовное дело - СК

Источник материала: Интерфакс

Лжеминер одной из станций Минского метрополитена задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете Беларуси в субботу.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан», - проинформировали в СК. По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК РБ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве), рассказали в комитете.

Там напомнили, что санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Как сообщалось, в субботу три станции минского метро - «Уручье», «Восход» и «Борисовский тракт – более двух часов были закрыты для пассажиров.

В ГУВД Мингорисполкома информировали, что «в 19.37 в милицию поступил звонок из МЧС, сотрудники которого сообщили, что им позвонил мужчина и сообщил о том, что заминировал ст.м. «Уручье». Входы/выходы в метро были перекрыты, граждане эвакуированы. «Правоохранителями принимаются меры по задержанию злоумышленника», - рассказали в ГУВД.

В свою очередь Минский метрополитен в твиттер-аккаунте сообщил, что временно закрыты станции «Уручье», «Восход» и «Борисовский тракт».

Около 22:00 станции вновь открылись для пассажиров.

«В 21.54 получено разрешение правоохранительных органов на открытие станций Уручье, Восток и Борисовский тракт», - говорилось в официальном твиттер-аккаунте Минского метрополитена.

В сообщении также были принесены извинения за временные неудобства.