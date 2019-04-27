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Станции метро «Уручье», «Восход» и «Борисовский тракт» открыты для пассажиров
Источник материала: Интерфакс
Три станции метро «Уручье», «Восход» и «Борисовский тракт» около 22:00 субботы открылись для пассажиров.
«В 21.54 получено разрешение правоохранительных органов на открытие станций Уручье, Восток и Борисовский тракт», - говорится в официальном твиттер-аккаунте Минского метрополитена.
В сообщении также приносятся извинения за временные неудобства.
Станции метро были закрыты более двух часов.
Как информировало ранее ГУВД Мингорисполкома, «в 19.37 в милицию поступил звонок из МЧС, сотрудники которого сообщили, что им позвонил мужчина и сообщил о том, что заминировал ст.м. «Уручье». Входы/выходы в метро были перекрыты, граждане эвакуированы. «Правоохранителями принимаются меры по задержанию злоумышленника», - рассказали в ГУВД.
В свою очередь Минский метрополитен в твиттер-аккаунте сообщил, что временно закрыты станции «Уручье», «Восход» и «Борисовский тракт».
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Три станции метро «Уручье», «Восход» и «Борисовский тракт» около 22:00 субботы открылись для пассажиров. «В 21.54 получено разрешение правоохранительных органов на...
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