Праздничное Пасхальное послание архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





Боголе́пное Твое́ снизхожде́ние сла́вяще, пое́м Тя, Христе́: роди́лся еси́ от Де́вы, и неразлуче́н был еси́ от Отца́: пострада́л еси́ я́ко челове́к, и во́лею претерпе́л еси́ Крест, воскре́сл еси́ от гро́ба, я́ко от черто́га произше́д, да спасе́ши мир, Го́споди, сла́ва Тебе́.

(стихира на Хвалитех).

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры!

Христос воскресе!

Пасха Христова – это всегда взгляд в будущее.

Читая Священное Писание, всегда поражаешься тому, насколько это удивительная книга. Библия – это книга в которой сказано не только о прошлом, не только о том, что происходило в священной истории, но еще и книга пророческая, повествующая о том, что нас ожидает впереди.

В ней находится множество мест, которые порой с поразительной точностью говорят о событиях, произошедших позднее. Одним из самых ярких пророчеств, является пророчество о Христе, находящееся в 53 главе книги пророка Исайи и написанное практически за 8 столетий до известных событий: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; … Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. …… Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; … Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его … Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53; 1-12). Это пророчество практически с документальной точностью рассказывает о последних днях Его земной жизни, именно эти слова Церковь Христова неоднократно повторяет в дни Великого поста. В них подробно раскрыта тайна страданий нашего Спасителя.

Со дня Воскресения Христова уже очень многое переменилось в истории мира. Но самое главное, мы получили залог нашего спасения. Господь нам открыл двери, ведущие в жизнь вечную. Двери, ведущие в Его царство, где уже не будет ничего скверного и злого. Мир, который погряз во грехе, однажды будет преображен. К участию в жизни этого царства приглашаются все, но не все смогут в него войти. Так как вход в Царство Божие требует усилий и работы над собой.

К сожалению, сегодня многие не хотят этого понимать. Многие живут так, как будто ничего впереди нет и жизнь дана только для зарабатывания денег и утех. А дальше лишь пустота. Но, как показывает вся человеческая история, это далеко не так. Господь очень часто посылает нам знаки того, что пора бы остановиться и задуматься. Наша же задача откликнуться на этот призыв. В Евангелии много примеров тому, как отклик на Божий призыв менял жизнь того или иного человека, делая его наследником Царства Господнего.

А еще, у того же пророка Исайи есть очень красивое пророчество о плодах подвига нашего Спасителя и о том, каким будет будущее Царство Христово: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». (Ис. 11; 6-8).

Взгляните, насколько трогательно и по-детски он говорит о грядущем. Детский язык лучше других подходит для описания радостных событий, потому что только он способен выразить подлинную радость.

Самое главное, не забывайте, что всё это является тем, что приобрел для нас Спаситель Своей Крестной жертвой и Своим Живоносным Воскресением.

В эти светлые Пасхальные дни позвольте Вас поздравить и призвать к перемене своей жизни, к деланию добрых дел.

«Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши» (Агг. 1:7).

Я ещё и ещё призываю всех, очистившись постом телесным и духовным, встретить радостно Пасху Христову. Спаситель, который, по словам апостола «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8) зовет нас к добродетели, к участию жить в будущей жизни в вечной любви. Радуйтесь сами и возрадуйте ближних и дальних своей любовью и заботой. Поделитесь теплом любви ваших сердец. Улыбнитесь, и Ваша улыбка растопит лёд зла и ненависти, пороков и нетерпимости. Вместе все воскликнем Богу гласом велиим: «Христос воскресе и ад пленися, Христос воскресе и мы ожихом, Христос воскресе и любовь воцарися».

Сил духовных всем Вам, мира, здравия и бесконечной радости о Воскресшем Спасителе нашем Иисусе Христе.

Воистину воскресе Христос!

+ Стефан,

АРХИЕПИСКОП ГОМЕЛЬСКИЙ И ЖЛОБИНСКИЙ.