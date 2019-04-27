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Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов - Лукашенко

28.04.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов - Лукашенко

 Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с праздником Воскресения Христова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Для каждого верующего Пасха - особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны. "Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях - почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы светлые праздничные дни согревали всех теплотой общения с родными людьми, наполняли дома радостью, гармонией и счастьем.

Поздравление Президента Беларуси с Воскресением Христовым Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с праздником Воскресения Христова. Для каждого верующего Пасха - особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие.

Вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны. Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях - почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира.

Дорогие друзья! Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем.

Александр Лукашенко.

БЕЛТА

 
 
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