Православные верующие сегодня празднуют Пасху - Светлое Христово Воскресение

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Поздравляю всех жителей г. Крупки и Крупского района с наступающим Светлым Христовым Воскресением. Этому событию радуется и видимый, и невидимый мир, потому что эту радость даровал людям Сам Господь Иисус Христос. Задумаемся все хотя бы на мгновение и вспомним, какою ценою, какой жертвой дарована нам эта вечно живая и ликующая Пасхальная радость. Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Можем ли мы сомневаться в этой любви, когда знаем, что стоила эта любовь Самому Богу? Мы помним, как молился Он до кровавого пота в Гефсиманском саду, когда ждал этой позорной крестной смерти. Как все оставили Его, когда Он был распятым на Кресте.

Чем мы можем ответить на Божественную любовь? Всю жизнь без остатка мы должны сделать живой благодарностью Ему. Нет более радостных слов, как эти два коротких, но глубочайших по своему смыслу и значению слова: Христос Воскресе! Они заключают в себе ту истину, ту проповедь о Христе, которая сейчас льется по лицу всей земли. Невозможно что-либо добавить к этим двум словам. Они всё объемлют, все содержат в себе. Христос Воскресе! И радуется наше сердце. Христос Воскресе! И ликует всякая человеческая душа. Ликует от того, что Пасха Христова открывает для нас небо.

В эти светлые дни Церковь Христова возвещает: «Пасха Христова, двери райские нам отверзающая!» Что может быть радостнее для человека, чем знать, что Воскресением Христа Спасителя мы становимся детьми Бога. Но надо помнить о том, что Пасха Христова – это и величайшая ответственность, которая ложится на каждого человека. Воскресший Христос, по слову апостола Петра, есть камень, который если и отвергают строители, все равно остается тем краеугольным камнем, без которого невозможно никакое строительство (Деян. 4. 11; Пс. 117, 22).

В этом свидетельстве – ясное указание на то, что последствия Воскресения не зависят от нашего к ним отношения. Мы можем верить во Иисуса Христа или не верить, принимать Его Воскресение или отвергать, но победа, совершенная Им, никогда не обернется поражением. Победитель никогда не станет поверженным. Более того, по слову того же апостола, кроме Иисуса Христа, нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. (Деян. 4, 11-12).

Подумаем в эти радостные пасхальные дни и постараемся определиться: выберем ли мы любовь к Богу – или останемся наедине с нашей самовлюбленностью, выберем ли мир Христов -- или мир без Христа, Благодать и Истину – или обольщения этого мира, который пытается нас увести от Христа в холод и мрак. Воскресший Господь ради нашего спасения, готов исцелить и воскресить всякого человека от грехов и даровать Жизнь Вечную нашим душам, если мы будем стараться быть ближе к Нему в этой временной земной жизни.

Пусть эта радость Пасхи будет всем не только надежной спутницей, но и тем другом, на которого мы можем надеяться в трудную минуту и почерпнуть необходимые для себя силы и уверенность для дальнейшей жизни.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Пасха Христова 2019 год. протоиерей Николай ГМИР.