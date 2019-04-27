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После статьи на сайте в подъезде на Набережной д.32 навели порядок за сутки
28.04.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О том, что порядок наведён, нам сообщили ещё вчера вечером. не прошло и суток, как конфликт был исчерпан.
- Сегодня ЖЭС3 пробовал реабилитироваться и исправить «свой ремонт». Полы и поверхности помыты и наново перекрашен плинтус, полоской пошире прежней, чтобы «выровнять» края... Мастер поблагодарил за своевременную информацию о некачественно выполненной работе. Такие строительные бригады - это головная боль для заказчика.
Судя по фото - это уже значительно лучше,
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О том, что порядок наведён, нам сообщили ещё вчера вечером. не прошло и суток, как конфликт был исчерпан. - Сегодня ЖЭС3 пробовал реабилитироваться и исправить...
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