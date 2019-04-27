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Легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдёт в Солигорске. АНОНС.
28.04.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 апреля 2019 11:36 2223
Легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдёт в Солигорске. АНОНС.
33-й легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдет в Солигорске 26 апреля. Место старта: «Тропа здоровья» (Колобок). Начало мероприятия в 18.00.
В программе дистанции:
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19 апреля 2019 11:36 2223 Легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля...
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