Легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдёт в Солигорске. АНОНС.

В программе дистанции:



1) БЕГ: Дети до 14 лет 1 км;

2) БЕГ: Мужчины и женщины 6 км или 12 км на выбор участника;

3) ВЕЛО: Мужчины и женщины 6 км.



Возрастные категории:



0-13 , 14-18, 19-39, 40-50, 50-60, 60+



Победители награждаются денежными призами и подарками от организаторов и партнеров соревнований.

