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Легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдёт в Солигорске. АНОНС.

28.04.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


19 апреля 2019 11:36 2223

Легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдёт в Солигорске. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

33-й легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдет в Солигорске 26 апреля. Место старта: «Тропа здоровья» (Колобок). Начало мероприятия в 18.00.

Легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдёт в Солигорске. АНОНС.

В программе дистанции: 

1) БЕГ: Дети до 14 лет 1 км;
2) БЕГ: Мужчины и женщины 6 км или 12 км на выбор участника;
3) ВЕЛО: Мужчины и женщины 6 км.

Возрастные категории: 

0-13 , 14-18, 19-39, 40-50, 50-60, 60+

Победители награждаются денежными призами и подарками от организаторов и партнеров соревнований.

Легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдёт в Солигорске. АНОНС.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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19 апреля 2019 11:36 2223 Легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля...
 
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