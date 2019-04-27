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Благочинный Горецкого церковного округа поздравляет с Пасхой
28.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В светлый день
Воскресение Христово, будучи уникальным событием в истории мира, по замыслу Божиему стало началом и нашего личного воскресения. Сын Божий для того и претерпел воплощение, страдание, смерть и восстал из гроба, чтобы каждый имел возможность пройти через опыт воскресения из мертвых в самом прямом смысле этого слова. Об этом говорит апостол Павел: «Бог воскресит и нас силою Своею» (1 Кор. 6, 14).
Вот почему праздник Пасхи — это праздник победы жизни над смертью, ибо Воскресение Христово является причиной того, что воскресение из мертвых даровано всем нам. Через Воскресение Христово верующий человек обретает возможность приобщиться к ниспосылаемой свыше благодатной силе, укрепляющей и помогающей ему в его христианском делании, в жизни по правде и заповедям Божиим.
Для этого необходима жертвенная любовь, и приобретение ее требует большого труда. Но Господь не требует от нас непосильных подвигов. Обращаясь к душе каждого человека, Он вновь и вновь взывает: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 28-30).
Господь не просто отягощает нас Своим «игом», т. е. духовным трудом, но и дает благодатью Своею силы, и помогает нам его понести. Что же это за аскеза такая, что за труд, что значит нести это иго? Это значит всегда иметь Евангельскую мотивацию своих мыслей, слов и поступков. И эта мотивация способна как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере изменить нас самих и окружающий мир.
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» — восклицаем мы в эту светозарную ночь. Да воскреснет Бог в наших сердцах и да расточатся ложь, вражда, злоба, распри и всякие разделения в нашей жизни.
От всей души поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с праздником Святой Пасхи! Светлая радость, помощь, благодать и благословение воистину Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа да сопутствуют каждому из нас в нашем дальнейшем христианском пути. Аминь.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воистину Воскресе Христос!
Благочинный Горецкого округа протоиерей Андрей Выговский
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Дорогие братья и сестры! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! В светлый день Воскресения Христова этим радостным восклицанием Церковь снова свидетельствует о том событии, которое...
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