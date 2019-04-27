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«Горки» против «Виктории» — Большой фоторепортаж с городского стадиона
28.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня на городском стадионе футбольный клуб «Горки» сыграл свой первый домашний матч в этом сезоне. Соперником горецких футболистов была команда «Виктория» из Марьиной Горки. Игра закончилась вничью — 0:0.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня на городском стадионе футбольный клуб «Горки» сыграл свой первый домашний матч в этом сезоне. Соперником горецких футболистов была команда «Виктория»...
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