Не общается с приемными детьми и не любит Голливуд. Николь Кидман рассказала Vanity Fair о личном

Источник материала: Tut.by

Николь Кидман, актриса, певица и продюсер, стала героиней обложки авторитетного американского журнала Vanity Fair. Ее интервью и фотосессия появятся в майском номере.

Для фотосессии стилисты выбрали черное платье Prada с голубыми цветами и украшения от Tiffany & Co.

Николь Кидман рассказала журналистам издания, что предпочитает жить подальше от Голливуда вне съемочного процесса. У нее есть дом недалеко от Нэшвилла, столицы штата Теннесси, где она проводит время вместе с мужем Китом Урбаном и детьми: десятилетней Сандей Роуз и восьмилетней Фэйт Маргарет. Под Нэшвилл актриса переехала тринадцать лет назад, после того как вышла замуж за музыканта Кита Урбана. Здесь звезде проще остаться незаметной и вести нормальную жизнь.

Актриса рассказала о воспитании девочек: Кидман придерживается строгих правил, она запрещает им пользоваться телефоном и заводить аккаунты в социальных сетях. Дети постоянно чем-то заняты, занимаются музыкой и снимают видео. Однако ни Кидман, ни ее муж не настаивают на том, чтобы дочки пошли по их стопам.

— Не думаю, что детей можно во что-то насильно вовлечь. Можно только подтолкнуть, потому что мотивация — действительно сложная вещь. Меня никто не подталкивал к тому, чтобы стать актрисой. Скорее, наоборот, удерживали от этого.

Тем не менее Сандей и Фэйт уже успели сняться в кино вместе с мамой. В июне на экраны выйдет второй сезон популярного драматического сериала «Большая маленькая ложь», снятый по роману Лианы Мориарти. За роль женщины, страдающей от насилия со стороны супруга, Николь Кидман получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала или телевизионного фильма». Дети и муж актрисы появятся в одном из эпизодов.

Также актриса рассказала о детях, которых она усыновила во время брака с Томом Крузом: они уже выросли и живут самостоятельно — Коннор занимается музыкой в Майами, а дочь Белла переехала в Англию. Они мало общаются с Николь.

Также Кидман высказалась о возрасте актрисы в современной индустрии кино:

— Больше у актрис нет определенного срока «годности», как это было раньше. Нужно постоянно развиваться, ведь мы даже живем дольше, чем раньше, если нам повезет, конечно. Поэтому я стараюсь применять свою творческую энергию и не останавливаться.