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Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

28.04.2019 08:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Все знают историю, связанную с Воскресением Иисуса, но единицы знают подробности этого события, хотя праздник Воскресение Иисуса Христа является главным для христиан.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65697.php

Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Именно в честь Воскресения Христова все христиане на протяжении целых сорока дней празднуют Пасху (хотя сам праздник имеет более глубокие корни для евреев).


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Воскресение Иисуса Христа

В каких источниках описаны события связанные с Воскресением Иисуса Христа?

Главные источники, в которых описаны события, связанные с Воскресением Иисуса:

— Евангелие от Матфея. Главы 27, 28

— Евангелие от Марка. Главы 15, 16

— Евангелие от Луки. Глава 24

Слово Ева́нгелие переводится с греческого, как «благая весть» о наступлении Царства Божия.

Воскресение Иисуса Христа — Евангелие по Марку

История воскресения Иисуса началось с суда над ним и его распятием на кресте в пятницу накануне еврейской Пасхи.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Распятие Иисуса Христа

Распятый на кресте Иисус умер около трех часов после обеда. Во время казни присутствовали Мария Магдалина, Мария, мать Христа и Саломия и другие ученики Христа.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Снятие Иисуса Христа с креста

Чтобы не омрачать еврейский праздник Песах (Пасха) иудейские первосвященники и Понтий Пилат поручили одному из своих первосвященников, богачу из города Аримафеи, по имени Иосиф забрать тело Иисуса, и похоронить его. Согласно Библии Иосиф с помощником сняли тело Иисуса с креста и похоронили его в принадлежащем Иосифу склепе. 

Но скорее всего учитывая ранг Иосифа, а ведь он был одним из руководителей Синидриона, всеми этими действиями занимался не он лично, а похоронная команда из местной стражи, но под его руководством. Интересно, что кто из учеников Ииисуса, ни Мария Магдалина, ни мать Иисуса не принимали участия в похоронах Господа.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

В подобной могиле был похоронен Иисус Христос

Сняв тело Иисуса с креста, Иосиф обвил Христа плащаницею и тем же вечером похоронил Иисуса в пещере, затем привал камень ко входу в пещеру и вернулся в Иерусалим. Мария Магдалина и его мать Мария наблюдали из далека, где похоронили Иисуса. Пещера где похоронили Иисуса находилась в саду Иосифа, рядом с Голгофой, где был распят Христос.

На следующее утро, помня предсказание Иисуса воскреснуть на третий день, первосвященники пошли к Пилату и попросили у него выставить у пещеры охрану, чтобы последователи Христа не могли тайно выкрасть тело Иисуса. Для охраны пещеры Понтий Пилат выделил стражу и приказал ее (пещеру) опечатать.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Жены-мироносицы

На третий день после похорон Иисуса, ранним воскресным утром Мария Магдалина и мать Христа Мария Иаковлева, купив ароматические масла, отправились к пещере, чтобы намастить тело покойного.

Подходя к пещере, женщины переживали по поводу того, кто же им отодвинет тяжелый камень, которым привален вход в пещеру. Но подойдя к пещере они с удивлением обнаружили, что стражников которые должны охранять пещеру нет, а камень закрывающий вход отвален.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Воскресение Иисуса Христа. Ангел Господен

Когда женщины вошли в пещеру, то они увидели, что тела Христа нет, а на правой стороне ложа сидит облеченный в белую одежду юноша.

Женщины испугались и замерли, но юноша тот час обратился к ним:

«Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам»

Напуганные женщины выбежали из пещеры и вернулись в Иерусалим, но объятые ужасом никому ничего не рассказали, ни о пропаже тела, ни о юноше в белых одеждах. Тем не менее, как и Иисус и предсказывал, он воскрес рано утром в воскресенье.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Воскресение Иисуса Христа

Первым человеком к кому он явился, была Мария Магдалина. Представ перед Марией Магдалиной, он изгнал из нее семь бесов. После чего Мария Магдалина отправилась к ученикам Иисуса и рассказала им, что Иисус воскрес и, что она видела Его живым, но ученики не поверили рассказу Марии. Затем Иисус в ином образе явился двум из учеников на дороге.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Воскресение Иисуса Христа

Те рассказали о встрече с Учителем, но остальные ученики снова не поверили и им.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Воскресение Иисуса Христа

Тогда вечером Иисус явился остальным одиннадцати своим ученикам и высказал им свои упреки за то, что они не поверили в его воскресение и сказал им:

«идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы»

После беседы с учениками Иисус на небо и воссел одесную Бога, а ученики пошли проповедовать.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Воскресение Иисуса Христа

На этом рассказ о воскресении Иисуса в Евангелии от Марка заканчивается.

Воскресение Иисуса Христа — Евангелие От Матфея

Евангелие от Матфея раасказывает о событиях связанных с Воскресением Иисуса Христовым с несколько иными подробностями, нежели Евангелие по Марку. В Евангелии от Матфея есть и землетрясения, и солнечное затмение, и воскрешение покойников:


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Воскресение Иисуса Христа

«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим»

Далее до момента, когда в воскресенье рано утром Мария Магдалина и мать Иисуса пошли к пещере намазать тело Иисуса благовониями, описание событий в обоих евангелиях совпадают.

Но вот у пещеры события уже происходят несколько по-другому.

Когда Мария, мать Иакова и Иосии (мать Христа), и мать сыновей Зеведеевых подошли к пещере, то случилось великое землетрясение, связанное с тем, что сошедший с небес Ангел Господень, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем:

«вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег»


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Воскресение Иисуса Христа

Ужас объял всех: и стражников, охранявших пещеру и женщин. Ангел обратился к женщинам и сказал:

«не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите»

Женщины, убедившись, что смертное ложе Иисуса пусто отправились назад в Иерусалим, чтобы рассказать апостолам о воскресении Учителя. Одиннадцать учеников оправились в Галилею, чтобы там, на горе, встретиться Учителем.

Не все ученики поверили, что пред ними их учитель Иисус. Приблизившись Иисус обратился к ученикам:

«Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века»

На этом рассказ о воскресении Иисуса в Евангелии от Матфея заканчивается.

Воскресение Иисуса Христа — Евангелие от Луки

В Евангелие от Луки в 24-й главе женщины также поутру в воскресенье пришли в пещеру к гробу Христа с приготовленными ароматами и также нашли камень отваленным от входа в пещеру. Но когда они зашли в пещеру пред ними предстал не юноша, а два мужа в блистающих одеждах.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Воскресение Иисуса Христа

Они так же, как и Евангелиях от Матфея и Марка сообщили им, что Иисус воскрес и ждет их в Галилее, но и здесь женщины не поверили вестникам. Однако в Евангелии от Луки в пещере присутствует апостол Петр, который подходит к гробу Господнему и видит там только пелены лежащие.


Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

Апостол Петр

Далее описываются события, когда два ученика встречают на дороге Иисуса и долгое время не узнают его и только после того как он возлежал с ними и преломил с ними хлеб к ним пришло прозрение, что целый день они провели в обществе Иисуса:

«И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них»

Далее по возвращению в Иерусалим и они нашли вместе одиннадцать Апостолов которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.

И в этот момент сам Иисус стал посреди них и сказал им:

«Мир вам»

Апостолы смутились и испугались, подумав, что видят духа.

Но Иисус убедил их, что он их плоти крови, а после отведал вместе с ними печеную рыбу и сотовый мед.

«И, взяв, ел пред ними»

Далее Иисус вывел учеников из Иерусалима до Вифании, затем подняв руки начал благословлять учеников и стал отдаляться от них и возноситься на небо. Ученики поклонились Иисусу и вернулись в Иерусалим в праздничном настроении. На этом рассказ о Воскресении Иисуса в Евангелии от Луки заканчивается. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65697.php

Христос вокрес! Как описывают события Евангелия - история праздника Пасхи для христиан

 
 
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