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Пасхальное послание преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского

28.04.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Пасхальное послание преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского

Дорогие братья и сестры!

Вновь мы встречаем Праздников Праздник и Торжество из Торжеств — Пасху Христову.

Светлое Христово Воскресение — это праздник радости. Хотя он и продолжается 40 дней, кажется, что всей этой радости невозможно вместить в своем сердце.

Главная книга христиан так и называется — Евангелие, то есть — Радостная весть. Христиане всегда исполнены чувства радости, ощущения счастья, которые удивляют тех, кто еще пока не познал радости о Господе и не ощутил благости Божией.

Сегодня мы празднуем умерщвление смерти. Христос Спаситель Своим славным Воскресением победил смерть. Он открыл человечеству врата потерянного некогда Рая. Святитель Иоанн Златоуст восклицает: «…ад пленен сошедшим в него Господом, упразднен, поруган, умерщвлен, низложен, связан». Любовь Божия восставила и возродила нас для жизни вечной. Именно поэтому каждый раз, когда приходит праздник Светлого Христова Воскресения, верующие люди оживают, воскресают духом, торжествуют, радуются, лобызая друг друга и приветствуя словами «Христос Воскресе!», и в ответ: «Воистину Воскресе!».

В этот великий день забывается всё плохое: и обиды, и потери, и болезни, и скорби. В этот день светло и радостно на душе, хочется всех любить, верить и горячо молиться.

Воздадим же Воскресшему хвалу, благодарение и поклонение! Будем славить Христа Жизнодавца не только устами, но и нашими делами, нашей жизнью. Пасха будет для нас спасительной, когда истина Воскресения Христова станет основой нашей веры и содержанием нашей жизни.

Сердечно поздравляю вас с великим и всерадостным Торжеством. Пусть благодатный свет пасхальной ночи озаряет наши сердца, чтобы идти нам дальше по дороге жизни, поучаясь в истинах спасительной веры, храня между собой братство и любовь.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

С любовью во Христе Воскресшем СЕРАФИМ, епископ Бобруйский и Быховский

 
 
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Дорогие братья и сестры! Вновь мы встречаем Праздников Праздник и Торжество из Торжеств — Пасху Христову. Светлое Христово Воскресение — это праздник радости....
 
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