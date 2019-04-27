Са светлым Уваскрашэннем Хрыстовым!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые христиане

православной конфессии

Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов искренне поздравляют вас с великим праздником Христова Воскресения!

Совпадение Пасхи с весенним возрождением природы, ее обновлением, имеет глубокий смысл и в этом есть своя символика: наполняя сердца искренней верой в торжество жизни, этот Великий Праздник призывает задуматься о предназначении человека, его миссии на земле, помогает творить добрые дела и быть милосердным.

Желаем христианам православной конфессии и всем жителям Несвижчины тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех добрых замыслах и начинаниях.

Здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Дарагія жыхары Нясвіжчыны,

вернікі праваслаўнай канфесіі!

Шчыра віншую вас з Вялікаднем! Гэта светлы і радасны дзень Уваскрашэння Хрыстова. Мы ўсе сустракаем яго з добрымі і радаснымі думкамі, стараемся рабіць толькі добрыя справы. Душа напаўняецца ўрачыстасцю і трыумфам. Мы — жывём. Шчыра, самааддана працуем, гадуем дзяцей, радуемся ўнукам. Ажыццяўляем самыя смелыя планы. І ўсё гэта — дзеля таго, каб заўтрашні дзень быў яшчэ лепшым, яшчэ шчаслівейшым.

Жадаю ўсім даўгалецця, радасці, здароўя, міру і ўзаемаразумення!

З павагай Мікалай РАДАМАН,

член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, старшыня СВК “Агракамбінат Сноў”.

Уважаемые жители Несвижа и Несвижского района!

Каждый Воскресный день, на протяжении всего календарного года, на церковных службах поется торжественный гимн о Воскресении Христовом. И ангелы на небесах, и множество людей на земле единым хором, едиными устами под звон колоколов величают воскресшего Сына Божьего. И сегодня мы вновь приветствуем друг друга с Воскресением Христовым! Пришел день «пресветлого торжества». Вновь ликуют наши верующие сердца. Прочь бегут уныние и печаль. Им нет места в день радости. Мы видим и чувствуем истину: как бы ни было трудно в жизни, Господь не оставит нас одних страдать и мучиться, всегда в трудную минуту поддержит и ободрит. Да, испытания неизбежны. Таково свойство пути человека в этом мире. Без борьбы нет победы. Божий Сын Сам прошел этим нелегким путем, показав нам пример долготерпения, незлобия, благородства и красоты, как надо на зло отвечать добром. И каждый из нас, сотворенный по образу и подобию Божию, может совершить то же, в меру своих сил. Ориентиры указаны в Евангелии. И цель. Достойнейшая. И подастся помощь, если кто изнеможет. Только надо решиться, пройти. С Ним, чтобы и воскреснуть, как Он. И быть с Ним всегда, вечно, где не будет «ни болезни, ни печалей, ни воздыхания».

С Великим праздником Воскресения Христова, дорогие соотечественники!

Всем, кто призывает имя Божие, желаем радости, вдохновения и добрых сил для творческих свершений. Воистину воскрес Христос!

Благочинный Несвижского церковного округа,

протоиерей Александр ДАНЧЕНКО.

Паважаныя хрысціяне,

прыхаджане

праваслаўнай царквы!

Віншую вас з вялікім святам — Днём Уваскрэсення Хрыстова! Для кожнага верніка — гэта адно з найгалоўнейшых свят, бо сімвалізуе моц сапраўднай веры і любові.

Жадаю вам добрага здароўя, выдатнага настрою, ажыццяўлення самых радасных мар і спадзяванняў.

Няхай абуджаны дух дабра і справядлівасці, чаканне і ажыццяўленне цуду суправаджае вас па жыцці і паспрыяе вашаму поспеху!

Алена АНІСІМ,

дэпутат Палаты прадстаўнікоў

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Дорогие жители Несвижчины,

верующие православной конфессии!

В светлые дни празднования Святой Пасхи примите мои искренние поздравления и сердечные пожелания.

Христово Воскресение даровало человечеству подлинную веру — самое ценное из духовных сокровищ. Этот праздник наполняет нас ликованием жизни и неиссякаемой любовью, обновленными силами и мудростью.

Пусть пасхальные дни согреют ваши сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесут в ваши дома здоровье, благоденствие и счастье.

Христос Воскресе!

Людмила ВИТКО,

депутат областного Совета депутатов, директор Несвижской

центральной районной библиотеки им. Павла Пронузо.