Са светлым Уваскрашэннем Хрыстовым!

Уважаемые христиане
православной конфессии
Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов искренне поздравляют вас с великим праздником Христова Воскресения!
Совпадение Пасхи с весенним возрождением природы, ее обновлением, имеет глубокий смысл и в этом есть своя символика: наполняя сердца искренней верой в торжество жизни, этот Великий Праздник призывает задуматься о предназначении человека, его миссии на земле, помогает творить добрые дела и быть милосердным.
Желаем христианам православной конфессии и всем жителям Несвижчины тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех добрых замыслах и начинаниях.
Здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!
Дарагія жыхары Нясвіжчыны,
вернікі праваслаўнай канфесіі!
Шчыра віншую вас з Вялікаднем! Гэта светлы і радасны дзень Уваскрашэння Хрыстова. Мы ўсе сустракаем яго з добрымі і радаснымі думкамі, стараемся рабіць толькі добрыя справы. Душа напаўняецца ўрачыстасцю і трыумфам. Мы — жывём. Шчыра, самааддана працуем, гадуем дзяцей, радуемся ўнукам. Ажыццяўляем самыя смелыя планы. І ўсё гэта — дзеля таго, каб заўтрашні дзень быў яшчэ лепшым, яшчэ шчаслівейшым.
Жадаю ўсім даўгалецця, радасці, здароўя, міру і ўзаемаразумення!
З павагай Мікалай РАДАМАН,
член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, старшыня СВК “Агракамбінат Сноў”.
Уважаемые жители Несвижа и Несвижского района!
Каждый Воскресный день, на протяжении всего календарного года, на церковных службах поется торжественный гимн о Воскресении Христовом. И ангелы на небесах, и множество людей на земле единым хором, едиными устами под звон колоколов величают воскресшего Сына Божьего. И сегодня мы вновь приветствуем друг друга с Воскресением Христовым! Пришел день «пресветлого торжества». Вновь ликуют наши верующие сердца. Прочь бегут уныние и печаль. Им нет места в день радости. Мы видим и чувствуем истину: как бы ни было трудно в жизни, Господь не оставит нас одних страдать и мучиться, всегда в трудную минуту поддержит и ободрит. Да, испытания неизбежны. Таково свойство пути человека в этом мире. Без борьбы нет победы. Божий Сын Сам прошел этим нелегким путем, показав нам пример долготерпения, незлобия, благородства и красоты, как надо на зло отвечать добром. И каждый из нас, сотворенный по образу и подобию Божию, может совершить то же, в меру своих сил. Ориентиры указаны в Евангелии. И цель. Достойнейшая. И подастся помощь, если кто изнеможет. Только надо решиться, пройти. С Ним, чтобы и воскреснуть, как Он. И быть с Ним всегда, вечно, где не будет «ни болезни, ни печалей, ни воздыхания».
С Великим праздником Воскресения Христова, дорогие соотечественники!
Всем, кто призывает имя Божие, желаем радости, вдохновения и добрых сил для творческих свершений. Воистину воскрес Христос!
Благочинный Несвижского церковного округа,
протоиерей Александр ДАНЧЕНКО.
Паважаныя хрысціяне,
прыхаджане
праваслаўнай царквы!
Віншую вас з вялікім святам — Днём Уваскрэсення Хрыстова! Для кожнага верніка — гэта адно з найгалоўнейшых свят, бо сімвалізуе моц сапраўднай веры і любові.
Жадаю вам добрага здароўя, выдатнага настрою, ажыццяўлення самых радасных мар і спадзяванняў.
Няхай абуджаны дух дабра і справядлівасці, чаканне і ажыццяўленне цуду суправаджае вас па жыцці і паспрыяе вашаму поспеху!
Алена АНІСІМ,
дэпутат Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.
Дорогие жители Несвижчины,
верующие православной конфессии!
В светлые дни празднования Святой Пасхи примите мои искренние поздравления и сердечные пожелания.
Христово Воскресение даровало человечеству подлинную веру — самое ценное из духовных сокровищ. Этот праздник наполняет нас ликованием жизни и неиссякаемой любовью, обновленными силами и мудростью.
Пусть пасхальные дни согреют ваши сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесут в ваши дома здоровье, благоденствие и счастье.
Христос Воскресе!
Людмила ВИТКО,
депутат областного Совета депутатов, директор Несвижской
центральной районной библиотеки им. Павла Пронузо.