Источник материала: Светлы шлях

Караван эстафеты "Пламя мира" отправился сегодня из Минска в Рим, где 3 мая будет зажжен огонь II Европейских игр

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе дирекции игр.

Участники байкерского клуба The One Chapter Belarus, которые будут сопровождать огонь предстоящего мультиспортивного форума на территории Европы, направились по маршруту от столичного Храма-памятника в честь Всех Святых.





"Общее расстояние, которое придется преодолеть, - порядка 7700 км. Мы отправляемся в дорогу с пониманием чувства ответственности и гордости за свою страну. Уверен, техника не поведет и Пламя мира будет доставлено в условленное время. На всех мотоциклах колонны размещены государственный флаг и флаг каравана эстафеты. Участвуя в эстафете огня, каждый из нас всецело ощущает себя частью глобального спортивного события и спортивного праздника", - сказал руководитель байкерского клуба Евгений Бейзак. Он отметил, что подготовка к пробегу началась примерно год назад, а разработка маршрута заняла полгода.

Байкеры вернутся на границу Беларуси вместе с Пламенем мира 11 мая, проделав путь по Европе. Огонь Европейских игр побывает в 55 населенных пунктах на территории восьми стран - Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси.

Огонь II Европейских игр будет зажжен 3 мая в столице Италии Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). В этот день состоится торжественная церемония, местом проведения которой станет музейный комплекс Ara Pacis Museum, где находится Арка мира - памятник архитектуры, возраст которого более двух тысяч лет. Будет презентован символ акции - оливковое дерево, а также зажжен первый факел эстафеты огня II Европейских игр. Оливковое дерево изготовлено специально для ЕОК. Оно простирает свои корни в глубину времен и поднимает ветви, чтобы принять спортсменов 50 наций. Символично, что продолжительность эстафеты огня составит 50 дней, а ее маршрут завершится торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр 2019 года - Национальном олимпийском стадионе "Динамо".

Первые дни после зажжения пламя будет находиться в Италии. Его доставят в местечко Курмайер (область Валле-д'Аоста) на границе с Францией. Здесь неподалеку находится высшая точка Европы - гора Монблан. Пламя и флаг II Европейских игр, а также государственный флаг Беларуси будут подняты на этот пик белорусскими альпинистами.