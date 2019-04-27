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Караван эстафеты огня "Пламя мира" отправился из Минска в Рим
28.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Караван эстафеты "Пламя мира" отправился сегодня из Минска в Рим, где 3 мая будет зажжен огонь II Европейских игр
Об этом корреспонденту БЕЛТА
Участники байкерского клуба The One Chapter Belarus, которые будут сопровождать огонь предстоящего мультиспортивного форума на территории Европы, направились по маршруту от столичного Храма-памятника в честь Всех Святых.
"Общее расстояние, которое придется преодолеть, - порядка 7700 км. Мы отправляемся в дорогу с пониманием чувства ответственности и гордости за свою страну. Уверен, техника не поведет и Пламя мира будет доставлено в условленное время. На всех мотоциклах колонны размещены государственный флаг и флаг каравана эстафеты. Участвуя в эстафете огня, каждый из нас всецело ощущает себя частью глобального спортивного события и спортивного праздника", - сказал руководитель байкерского клуба Евгений Бейзак. Он отметил, что подготовка к пробегу началась примерно год назад, а разработка маршрута заняла полгода.
Байкеры вернутся на границу Беларуси вместе с Пламенем мира 11 мая, проделав путь по Европе. Огонь Европейских игр побывает в 55 населенных пунктах на территории восьми стран - Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси.
Огонь II Европейских игр будет зажжен 3 мая в столице Италии Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). В этот день состоится торжественная церемония, местом проведения которой станет музейный комплекс Ara Pacis Museum, где находится Арка мира - памятник архитектуры, возраст которого более двух тысяч лет. Будет презентован символ акции - оливковое дерево, а также зажжен первый факел эстафеты огня II Европейских игр. Оливковое дерево изготовлено специально для ЕОК. Оно простирает свои корни в глубину времен и поднимает ветви, чтобы принять спортсменов 50 наций. Символично, что продолжительность эстафеты огня составит 50 дней, а ее маршрут завершится торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр 2019 года - Национальном олимпийском стадионе "Динамо".
Первые дни после зажжения пламя будет находиться в Италии. Его доставят в местечко Курмайер (область Валле-д'Аоста) на границе с Францией. Здесь неподалеку находится высшая точка Европы - гора Монблан. Пламя и флаг II Европейских игр, а также государственный флаг Беларуси будут подняты на этот пик белорусскими альпинистами.
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Караван эстафеты "Пламя мира" отправился сегодня из Минска в Рим, где 3 мая будет зажжен огонь II Европейских игр
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