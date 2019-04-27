Соцработник Наталья Игнатович стала лучшей в районном профессиональном конкурсе

Источник материала: Полесская правда

В территориальном центре соцобслуживания населения Пинского района состоялся ежегодный районный конкурс «Лучший по профессии».



За звание лучшего боролись шесть соцработников: Наталья Сергеевна Игнатович, Надежда Викторовна Кохнович, Наталья Лукинична Тимонина, Галина Николаевна Ратынская, Валентина Адамовна Антоновская и Валентина Николаевна Тонзель.

В первом туре каждая из участниц рассказала о себе и своих подопечных, о том, какую работу им приходится выполнять, надо было убедить присутствовавших в зале и особенно жюри в том, что социальная работа – их призвание.

В.А. Антоновская – соцработник д. Стошаны, трудится с 2012 года. На ее попечении четыре одиноких пожилых человека. Отношения с подопечными у Валентины Адамовны сложились очень хорошие, доброжелательные. Если не справляется сама, на помощь приходят дети – у Валентины Адамовны три дочери, которые всегда поддерживают маму.

Г.Н. Ратынская в соцслужбе недавно – с ноября 2018 года, но уже успела полюбить эту работу и тех, о ком она заботится. У нее на обслуживании четыре человека, к которым Галина Николаевна относится с большим уважением.

Шестеро подопечных у Н.В. Кохнович, социального работника д. Пинковичи. Работает Наталья Викторовна с 2016 года и успела душой прикипеть к своим бабушкам, которые стали для нее родными.

Дольше всех в профессии В.Н. Тонзель, соцработник д. Вулька-Городищенская. Трудится Валентина Николаевна с 2001 года, сейчас у нее на обслуживании два человека.

Н.Л. Тимонина, социальный работник д. Мерчицы, заботится о четверых своих подопечных, в профессии с 2017 года.

13 лет в соцслужбе Н.С. Игнатович, соцработник д. Борки. За все время работы у нее на обслуживании находились 12 человек. Сейчас Наталья Сергеевна ухаживает за четырьмя подопечными.

Для оценки профессионального мастерства социальных работников им было предложено ответить на вопросы тестов, разрешить проблемную ситуацию. С чем все конкурсантки справились без проблем. В туре «Вдохновение» каждая из них имела возможность проявить свои творческие способности. Участницы читали стихи и пели песни, Н.В. Кохнович продемонстрировала связанные ею вещи. Тур кулинарного мастерства также был выше всяких похвал – каждая из конкурсанток оказалась отличной хозяюшкой, приготовив свое любимое блюдо и представив его на суд жюри.

Жюри во главе с директором ТЦСОН Пинского района Т.Г. Лебедевской после подсчета набранных участницами баллов определило победительницу. Ею стала Н.С. Игнатович, она же получила и приз зрительских симпатий. Второе место завоевала Н.В. Кохнович, третье место у Г.Н. Ратынской. Грамотами за участие были награждены Н.Л. Тимонина, В.А. Антоновская и В.Н. Тонзель. Все участницы получили подарки от территориального центра, а призеры конкурса – денежные вознаграждения от горкома профсоюза работников государственных и иных учреждений, которые вручила соцработникам его председатель И.А. Кузнецова.

Следуя традиции, победительница прошлогоднего конкурса А.В. Лодыга передала Кубок победительнице этого года Н.С. Игнатович. Традиционно мероприятие завершилось исполнением гимна социальных работников.

Инна УРБАНОВИЧ.

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