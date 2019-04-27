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Александр Лозюк, участвуя в ликвидации последствий чернобыльской аварии, достойно исполнил свой долг

28.04.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Чернобыльская трагедия живет в памяти многих тысяч пострадавших семей и бессчетного количества людей, самоотверженно исполнявших задачу ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Среди тех, кто достойно исполнял свой долг, и сотрудники милиции.

Александр Лозюк, участвуя в ликвидации последствий чернобыльской аварии, достойно исполнил свой долг
Александр Лозюк родился в деревне Гортоль Ивацевичского района, потом семья переехала в Хворосно на Пинщине. Так вышло, что здесь, на второй родине, и сложилась жизнь будущего милиционера. Окончил гидротехникум, отслужил в армии, поработал на «Камертоне», а в 1986-м поступил на службу в милицию. До 2010 года, когда был завершен этот этап профессиональной деятельности, прошел путь от милиционера-водителя до начальника ОГАИ Пинского РОВД.

Александр Лозюк много мог бы рассказать о своей работе, о выборе которой никогда не жалел. Но, касаясь небольшого периода биографии, связанного с исполнением долга при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, был немногословен: поступил приказ, который не обсуждался, все были готовы исполнять его.

Он помнит, как составу милиции сообщили об ужасной катастрофе, как постепенно пришло осознание масштаба трагедии, как стали формироваться и отправляться группы сотрудников милиции в зону отселения, чтобы нести службу по охране правопорядка и объектов. В сентябре 1987 года в составе очередной группы в Хойникский район отправился и Александр Лозюк. В памяти навсегда осталась жутковатая пустота, брошенные в спешке дома, черно-зеленые полосы поврежденного радиацией леса, слезы пытавшихся вернуться в родной дом жителей отселенной зоны, карьеры с водой недалеко от атомной станции, где с удовольствием плескались многочисленные утки, которых никто не тревожил…

Дома Александра Владимировича ждали понимающая жена и маленькая дочь. Через несколько лет в семье появилась еще одна девочка. Сегодня, когда прошло более тридцати лет, в доме Лозюков  редко возвращаются к теме чернобыльской трагедии. Но все знают, что их папа и муж, участвуя в ликвидации последствий аварии, достойно исполнил свой долг.

***

Действительно, твердость характера, самообладание и исключительные профессиональные качества правоохранителей особенно ярко проявились в это сложное время.

– Хотелось бы вспомнить еще об одном человеке в погонах, который является примером для молодежи, – говорит заместитель начальника Пинского РОВД В.Л. Будник. –  Это подполковник милиции в запасе Валентин Дмитриевич Чернорук. Более 25 лет посвятивший службе в органах внутренних дел, сегодня он является председателем Совета ветеранов Пинского РОВД. Пройдя путь от инспектора ДПС до заместителя начальника ОГАИ РОВД, Валентин Дмитриевич всегда руководствовался принципом идти вперед, не останавливаясь на достигнутом, несмотря ни на какие трудности. В свое время он достойно выполнил приказ, участвуя в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В его лице хочется высказать слова благодарности всем сотрудникам милиции, в частности, бывшим сотрудникам Пинского РОВД А.А. Арсюте, С.А. Богатко, Ф.Ф. Громаде, И.Н. Качановскому, Л.Г. Курелюку, А.В. Лозюку, А.К. Лычковскому, Л.П. Миничу, И.М. Невдаху, В.В. Осетрову, В.А. Петрашкевичу, С.К. Сернацкому, Г.Н. Сидорчуку, Н.Н. Шпудейко, Н.П. Наумчику за их добросовестную службу по ликвидации крупнейшей техногенной катастрофы XX века.

Людмила РЕБКОВЕЦ.
Фото автора.

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