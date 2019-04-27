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Всю жизнь трудился Александр Конечный из деревни Невель. Трудится и сейчас, несмотря на возраст

28.04.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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11 апреля отмечался Международный день узников фашистских концлагерей. Но не только в концлагерях уничтожали людей, многих вывозили на принудительные работы в Германию. Как это случилось и с семьей Александра Антоновича Конечного из д. Невель.

Всю жизнь трудился Александр Конечный из деревни Невель. Трудится и сейчас, несмотря на возраст
Родился Александр Антонович 19 апреля 1941 года. В 1943-м родную деревню сожгли фашисты. Люди ушли в лес, жили в шалашах, землянках. Немцы решили, что там прячутся партизаны, окружили и приказали всем выходить. Собрали всех людей, разбили на группы и отправили в Германию. Так маленький Саша с мамой Марией Прокоповной и папой Антоном Андреевичем оказались в деревне Роспрунт, что близ города Вюрцбург, недалеко от границы с Францией. Семью определили на работу к местному фермеру. Приходилось заниматься разными сельскохозяйственными работами – ухаживать за животными, трудиться в поле, одним словом делать все то, что делали когда-то у себя дома, только теперь в чужой стране и у чужих людей.

Саша по большей части находился рядом с мамой и некоторые моменты помнит очень ярко, хоть и было ему три-четыре года. Помнит, как мама кормила свиней, а он отбегал подальше, потому что боялся их, как доила коров. А еще он очень хорошо научился понимать немецкую речь и был своего рода переводчиком для мамы.

– Старый немец, звали его Филип, объяснял маме, где находится его поле, но та ничего не понимала. Тогда он подозвал меня, рассказал все мне, а я – маме, – вспоминает Александр Антонович.

В 1945 году Европа праздновала победу над фашистской Германией. Всех угнанных на принудительные работы освободили.

– Местность, где мы жили, освобождали американцы, наверное, потому, что находилась рядом с Францией, – рассказывает Александр Антонович. – Всех, кто работал на местных фермеров, привели в пункт сбора для отправки в Советский Союз.

По возвращении в родную деревню семью Конечных ждало пепелище, ведь немцы все сожгли. Сначала жили то в шалашах, то в землянках, одно время в Прикладниках у родственников. Потом родители построили свой дом (он и сейчас стоит рядом с новым домом). Там и прошло детство Александра Антоновича.

Окончив семилетнюю школу, пошел служить в армию. Вернувшись со службы, Александр решил подзаработать денег и уехал на шахты Донбасса в Горловку. Два года отработал там, а еще учился в вечерней школе и горном училище, которое, кстати, окончил с отличием и получил специальность «Машинист шахтных электровозов».

В 1967 году вернулся домой. Как раз в это время началась электрификация их деревни, и не только. А поскольку Александр Антонович имел навыки обращения с электричеством, его стали привлекать к этим работам. Потом направили на учебу в Высокое под Брест в СПТУ № 27, где он получил специальность электромонтера. Между прочим, это училище Александр тоже окончил с отличием, и его направляли без экзаменов в Пинский индустриально-педагогический техникум, но он отказался: то, чем он занимался, было ему по душе, да и не хотелось менять сложившийся уклад жизни.

В том же 1967-м году Александр Антонович женился. Свадьба была 17 сентября. Об этой дате хорошо помнит его избранница Елена Назаровна. Кстати, выбор свой Александр сделал давно, но свадьбу молодые сыграли только спустя 7 лет со дня первой их встречи. И на это были свои причины. Познакомились Александр с Галей (так зовут ее все родные и знакомые) на танцах в клубе, которым заведовала девушка.

Это было на Рождество, и она только-только приступила к своим обязанностям. А клуб располагался в деревне Горыничи, что на украинской стороне, километрах в двух от Невеля. Так завязались их отношения. Молодые понравились друг другу, стали встречаться. Потом в судьбе каждого из них были такие повороты, что они никак не могли сойтись вместе. Галя после двух лет работы в клубе поступила в медучилище, потом уехала на работу в Красноармейск Ровенской области. Александра отправили на практику в Браславский район Витебской области. Но все это время они, если не получалось встречаться, переписывались. В конце концов Александр понял, что Галя – та девушка, с которой он хочет связать свою жизнь, которая станет матерью его детей, и он сделал ей предложение.

Поженившись, пара решила уехать в Симферополь, где жил брат Елены Назаровны. Она устроилась в пригородную больницу, Александр Антонович – на бройлерную фабрику. Но, прожив там около двух лет, семья вернулась в Невель, в родительский дом мужа. На вопрос, почему не остались там, Александр Антонович отвечает:

– Я человек от природы. Люблю простор, свежий воздух. А здесь рядом и речка, куда с удовольствием ходил на рыбалку, и лес. Одним словом, не смог там, сильно тянуло в родные края, вот и вернулись. Елена Назаровна меня поддержала.

Возле дома родителей семья построила свой дом – красивый и просторный. Воспитали двоих детей – сына Александра и дочь Валентину, которые подарили им пять внуков.

А.А. Конечный 24 года проработал в Пинском районном узле электросвязи: занимался электрификацией населенных пунктов Пинщины, а когда появилась телефонная связь – телефонизацией. К слову, за свою безупречную работу был удостоен медали «За трудовое отличие». После перенесенного инфаркта получил 2-ю группу инвалидности, которая, к сожалению, не давала ему права работать электромонтером. Но без работы Александр Антонович сидеть не мог. Спустя время 2-ю группу заменили на 3-ю, и он нашел работу лесника в Кончицком лесничестве, где благополучно трудился 10 лет, до 2001 года. На то время ему исполнилось 60 лет. Казалось бы, можно уже и отдохнуть. Но не такой человек Александр Антонович, чтоб сидеть сложа руки. В Невеле открылся таможенный пункт, куда требовались электрики. Вот туда его и взяли, где он проработал до 2016 года.

Всю жизнь Александр Антонович трудился, и трудится сейчас. Хоть хозяйство теперь небольшое – только куры да цыплята-бройлеры в сезон, дел хватает и без этого. Возле дома – большой участок земли, где растут ежевика, малина, голубика, смородина, виноград. А еще, естественно, со временем будет картошка и прочие лук, чеснок, морковка… Есть небольшая пасека. И, конечно, баня, куда с удовольствием приезжают дети и внуки.

Несмотря на возраст, когда здоровье нет-нет да и подводит, Александр Антонович живет с планами на завтра. Никогда никому не отказывает в помощи: квалифицированный электрик, он готов помочь всякому, кто его об этом попросит, причем просто по-соседски, по-дружески. И очень не любит, когда его хвалят. Все, что он делает, – от чистого сердца и с открытой душой. На том и стоит. И так будет всегда.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

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