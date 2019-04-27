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Пинщина готова предложить перспективные направления потенциальным партнёрам для инвестиций нашего региона
28.04.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Инвестиции инвестициям рознь. Как сказал Президент, инвестор «привезет, разместит производство и все, что здесь получит, вывезет, не заплатив ни копейки налогов. Прошло то время, когда мы бросались на любые иностранные инвестиции».
На одном из недавних заседаний районного исполнительного комитета заместитель председателя райисполкома А.К. Будник отметил, что инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников в 2018 году составили 23,8 миллиона рублей, это 20% к общему объему инвестиций района. Рост к уровню прошлого года в сопоставимых ценах – в 50,8 раза.
Такой рост обусловлен реализацией ряда проектов, о которых «Полесская правда» уже писала:
На слуху
Не менее интересен проект фермерского хозяйства «АгроКОМБЕРИ» в д. Ботово с возможным привлечением польских инвестиций на переработку лекарственных трав (200 тысяч долларов) и приобретение оборудования по вакуумной упаковке картофеля и овощей (30 тысяч долларов). Кроме того, имеется заинтересованность иностранных инвесторов по организации совместной деятельности по выращиванию люцерны, производству яичных продуктов, приобретению отдельных сельскохозяйственных предприятий как имущественных комплексов.
В стадии проработки вопросы возможного совместного сотрудничества с польскими представителями в сфере сельского хозяйства и лесопереработки, строительства хранилищ для овощей и фруктов с использованием технологий шоковой заморозки. С возможным привлечением иностранного капитала планируется промышленная закладка ягодников голубики на площади 50 гектаров.
В сфере туризма – создание туристско-информационного центра на базе ГПУ «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь», совместного Центра культурного продвижения трансграничных мероприятий (искусство, фольклор, наука, литература, живопись, театр, ремесла). Интересной может стать совместная разработка и оборудование инфраструктуры имеющихся туристических маршрутов (Первая мировая война,
Как способ создания интеграционной польско-белорусской культурной платформы – открытие экспозиционного зала культуры Республики Польша в Центре традиционной культуры и быта
В сфере образования – создание универсальной среды для людей с инвалидностью в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, возрождение народных и культурных традиций через проведение в центре фольклорных праздников, народных фестивалей и ряд других направлений. В сфере жилищно-коммунального хозяйства – это мероприятия по совершенствованию вывоза ТКО и сбора BMP на территории Пинского района.
Все проекты жизнеспособны. Многие из имеющихся предложений размещены на сайте Брестского трансграничного инфоцентра и ждут инвесторов. Другие были представлены на
Вероника НИКОЛАЕВА.
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