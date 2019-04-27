Пинщина готова предложить перспективные направления потенциальным партнёрам для инвестиций нашего региона

Источник материала: Полесская правда



На встрече с активом г. Барановичи и Барановичского района Президент Беларуси А.Г. Лукашенко сделал ряд заявлений относительно того, какие в стране на современном этапе нужны иностранные инвестиции: «Нам нужны инвестиции, которые будут на пользу нашим людям и нашему государству, в виде добавленной стоимости, которая останется у нас, чтобы была прибыль, были налоги, чтобы предприятие развивалось».

Инвестиции инвестициям рознь. Как сказал Президент, инвестор «привезет, разместит производство и все, что здесь получит, вывезет, не заплатив ни копейки налогов. Прошло то время, когда мы бросались на любые иностранные инвестиции».

Но, тем не менее, инвестиции стране в целом и регионам в частности нужны. Как же инициируют приток частных инвестиций на Пинщине?

На одном из недавних заседаний районного исполнительного комитета заместитель председателя райисполкома А.К. Будник отметил, что инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников в 2018 году составили 23,8 миллиона рублей, это 20% к общему объему инвестиций района. Рост к уровню прошлого года в сопоставимых ценах – в 50,8 раза.

Такой рост обусловлен реализацией ряда проектов, о которых «Полесская правда» уже писала: строительство биогазовых установок на территории МТФ урочище Бочка (ЗАО «Парохонское Биогаз»), МТФ 2 Селище ОАО «Парохонское», строительство мастерской по производству мебели в Молотковичской вспомогательной школе-интернате. Последнее – это совместный проект с Союзом сельских общин Подляского воеводства Республики Польша «Создание специальных предприятий для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями в Беларуси».

В 2019 году планируется начать очередной этап этого проекта общей стоимостью в 350 тысяч евро для строительства учебно-производственной мастерской.

На слуху проект международной технической помощи «Трансграничные водные инспекторы: на пути к совместному мониторингу и освоению водных ресурсов бассейна реки Припять», благодаря которому проводятся мониторинг, очистка и улучшение инфраструктуры малых рек и водных ресурсов на территории района, проведены образовательные мероприятия, в д. Заполье запущена новая водопроводная сеть и подписано соглашение о сотрудничестве между ГПУ «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь» и национальным природным парком «Припять – Стоход» (Украина).

Не менее интересен проект фермерского хозяйства «АгроКОМБЕРИ» в д. Ботово с возможным привлечением польских инвестиций на переработку лекарственных трав (200 тысяч долларов) и приобретение оборудования по вакуумной упаковке картофеля и овощей (30 тысяч долларов). Кроме того, имеется заинтересованность иностранных инвесторов по организации совместной деятельности по выращиванию люцерны, производству яичных продуктов, приобретению отдельных сельскохозяйственных предприятий как имущественных комплексов.

В стадии проработки вопросы возможного совместного сотрудничества с польскими представителями в сфере сельского хозяйства и лесопереработки, строительства хранилищ для овощей и фруктов с использованием технологий шоковой заморозки. С возможным привлечением иностранного капитала планируется промышленная закладка ягодников голубики на площади 50 гектаров.

Приоритетными направлениями для инвестиций нашего региона могут стать сельское хозяйство, туризм, экология, образование, культура. Что еще, кроме вышеперечисленного, Пинщина готова предложить потенциальным партнерам?

В сфере туризма – создание туристско-информационного центра на базе ГПУ «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь», совместного Центра культурного продвижения трансграничных мероприятий (искусство, фольклор, наука, литература, живопись, театр, ремесла). Интересной может стать совместная разработка и оборудование инфраструктуры имеющихся туристических маршрутов (Первая мировая война, парк Дубое , парк Поречье, экологической направленности) и создание новых: «Полесье-Подляшье: общее и уникальное», «Из Белостока на Пинщину путями легендарной путешественницы ».

Как способ создания интеграционной польско-белорусской культурной платформы – открытие экспозиционного зала культуры Республики Польша в Центре традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся» д. Мерчицы и создание трансграничного фольклорного фестиваля «Фальварак мінулага» .

В сфере образования – создание универсальной среды для людей с инвалидностью в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, возрождение народных и культурных традиций через проведение в центре фольклорных праздников, народных фестивалей и ряд других направлений. В сфере жилищно-коммунального хозяйства – это мероприятия по совершенствованию вывоза ТКО и сбора BMP на территории Пинского района.

Все проекты жизнеспособны. Многие из имеющихся предложений размещены на сайте Брестского трансграничного инфоцентра и ждут инвесторов. Другие были представлены на выставке деловых контактов «Брест-2019», которая прошла 11-12 апреля. Что даст нашему району реализация этих инвестпроектов? Безусловно, новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, дальнейшее социально-экономическое развитие региона.

Вероника НИКОЛАЕВА.