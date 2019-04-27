Механизатор ОАО «Молотковичи» Эдуард Кондратюк активно участвует в весенне-полевых работах

Источник материала: Полесская правда

Эдуарда Николаевича Кондратюка из ОАО «Молотковичи» особо представлять не надо: его имя не сходит со страниц газет, а сам он нет-нет да и мелькнет на экране телевизора. А как иначе? Ведь речь идет об одном из лучших механизаторов Пинщины, победителе многочисленных конкурсов всех рангов и уровней.



Он пришел в колхоз «Молотковичи» в 1998 году, переехав на родину жены. За плечами уже были служба в армии, учеба в индустриально-педагогическом техникуме и недолгая работа трактористом в райпо. Так сказать, для разминки. Но, когда перебрался в Домашицы, тут же показал, что у любой техники от него секретов нет. Начал с трактора МТЗ-81, затем поочередно работал на всех существующих марках, а летом пересаживался на комбайн. Да как пересаживался! Этот его агрегат засветился не только в родном хозяйстве, но и на полях Парохонска, Валище, Почапово. Не говоря уже о соседних Березовичах и Охово, куда Эдуард Николаевич ездил как к себе на службу. Фактически он помогал убирать урожай всему району. И не просто помогал, а с рекордными результатами.

Но все это дела минувших дней, о которых, кстати, немало тогда писали и говорили. И очень важно, что медные трубы не вскружили голову знаменитому механизатору, что он как и был, так и остается настоящим полесским мужиком, работящим и умеющим держать слово. А о его мастерстве, об отношении к технике до сих пор ходят легенды. Одна из них

гласит, что Эдуард Николаевич на полном серьезе разговаривает со своим трактором: бывает – хвалит его, бывает – ругает, бывает – просто так ведет беседу… Сам я в эту байку не очень-то верю, но факты говорят сами за себя: старина «Джон Дир» служит своему хозяину верой и правдой вот уже 23 года! И трудовых побед у этой парочки не сосчитать.

Нынешний год в этом смысле не исключение. Эдуард Николаевич вышел в поле в первых числах марта, на пару недель раньше прошлогоднего. Для начала вспахал 380 гектаров поля под яровой сев, после чего отцепил плуг и прицепил посевной агрегат АПП-6ДМ. И пошло дело!

За смену машинист «Джон Дира» засевал до 35 гектаров. А в итоге сам посеял 276 гектаров ячменя, 24 гектара тритикале, 160 гектаров пшеницы да почти сотню гектаров зернобобовых. Пожалуй, цифры не на всех произведут должное впечатление, если сказанное не обобщить. И тогда получится, что Эдуард Николаевич Кондратюк сам, в единственном числе, завершил в ОАО «Молотковичи» сев яровых культур, напрочь опровергнув расхожую пословицу «Один в поле не воин»! Вспоминаешь, какая суматоха царила на колхозных полях во время ярового сева еще лет тридцать назад, сколько техники геройствовало на поле, и отчетливо понимаешь, насколько изменилось время, каким стал технический арсенал хлебороба. Но что бы они стоили, эти все навороченные новинки, без таких асов, как Эдуард Кондратюк!

Между тем, он уже сменил посевной агрегат на навозоразбрасыватель и занялся подготовкой почвы под кукурузу. Если все пойдет как надо, в понедельник начнется ее сев, восхождение на трон «царицы полей».

Похоже, Эдуард Николаевич меняет навесной инвентарь «Джон Дира» по нескольку раз в день, потому что, когда мы догнали его в урочище со смешным названием «За Базанихой», он уже сеял зернобобовые на восьмигектарном поле. Не скажу, чтобы механизатор особо обрадовался гостям из города – разговоры разговорами, но на посевной каждая минута дорога. Хотя приехали мы сюда по чрезвычайно важному поводу.

Дело в том, что за активное участие в весенне-полевых работах нашему ведущему механизатору пришла из Бреста очередная награда – Благодарственное письмо за подписью председателя управления сельского хозяйства и продовольствия облисполкома В.В. Кулака и председателя обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса М.И. Юхимука.

Награда достаточно авторитетная, на Брестчине их всего несколько, да и прилагается к Письму денежная премия. В поле под Домашицами приехал награждать механизатора председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Г.Я. Пригодич. Он от всей души поздравил виновника торжества, пожелал всего, что обычно желают в подобных случаях, – новых успехов в труде, крепкого здоровья и благополучия в семье. Что ж, и то, и другое, и третье еще никому не мешало.

…Над утренней пашней – прозрачный парок. Это разбуженная гулом моторов земля просыпается от зимней спячки и ждет, когда в нее лягут первые семена.

Сергей ДОРОХОВ.