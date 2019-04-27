Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Стефана, Архиепископа Пинского и Лунинецкого

Источник материала: Полесская правда



«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!»

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие, благочестивые миряне и все верные чада нашей Православной Пинской Епархии!

Ныне вновь мы светло празднуем и радостными песнопениями и хвалебными славословиями воспеваем Воскресение Господа и Бога нашего Иисуса Христа:

Христос Воскресе!

Воскресение! Радостное слово для многих людей. Но что же, по-настоящему, обозначает и несет в себе это слово?

Ведь для большинства людей воскресение – это просто последний день недели, в который можно не ходить на работу, понежиться в кровати, лениво посмотреть телевизор. Или, наоборот, день, когда можно предаться решению различных накопившихся за неделю проблем, или усиленной физической работе на даче, в огороде, по дому…

Когда Бог сотворил видимый нами мир, в последний (седьмой) день Он «почил… от всех дел Своих, которые делал» (Быт. 2, 2), и этим дал человеку заповедь – в седьмой день не творить ничего, но прославлять своего Творца, творить Ему хвалу. Этот день был назван – суббота. В Ветхом Завете он имел особое значение для человека.

На рубеже Ветхого и Нового Заветов Господь наш Иисус Христос воскрес, и произошло это в первый день недели, после субботы. Этот день для людей Нового Завета, для нас всех, стал особым днем, Воскресением, праздником, который стал выше дня субботнего, т.к. принес всем людям возможность вновь войти в рай, вновь обрести то изначальное, гармоничное состояние созданного Богом человека. Ведь после грехопадения прародителей человек потерял способность жить рядом с Богом, в раю, и все люди после смерти попадали в ад, потому и смерть приобрела скорбную окраску. Христос же, «смертию смерть поправ», Своим Воскресением попрал смерть, разрушил узы ада и вывел людей из адского плена.

Воскресение Христово даровало людям осознание того, что совершилась победа над смертью, что смерть отныне не властна над человеком. Потому и Христа мы называем Победителем, Победоносцем. «Благодарение Богу, – говорит святой апостол Павел, – даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом» (1 Кор. 15, 57)!

Потому и радуются все истинно любящие Господа люди этому величайшему событию всей истории человечества. Вот как писал выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, архиепископ Иннокентий Херсонский (XIX век): «В самом деле, братие, для христианина совершенно невозможно не исполняться ныне радостию… Воскресение Иисуса Христа… есть высочайшее торжество веры, ибо им утверждена, обожена вера наша; [оно] есть высочайшее торжество добродетели, ибо в нем самая чистейшая добродетель восторжествовала над величайшим искушением; [оно] есть высочайшее торжество надежды, ибо служит вернейшим залогом обетований самых величественных».

А святой праведный Иоанн Кронштадтский в Слове на Пасху проникновенно возвещает: «Слава Богу – Христос воскрес из мертвых; Солнце правды, временно как бы погасшее и сокровенное во гробе, снова воссияло и озарило весь мир всерадостными животворными лучами…» и продолжает: «Видите, братие и сестры, чем завершились все скорби, страдания и смерть Христа, Господа нашего? Славным Воскресением Его из мертвых, властью Его над адом и смертью… и торжеством правды и Вечной жизни!».

Ныне, как и всегда, мы светло празднуем Пасху Христову. Приходят и уходят горести и скорби, житейские невзгоды и трудности, но радость Пасхи всегда пребывает неизменной, вечной. «Воскресе Христос – и падоша демони. Воскресе Христос – и радуются Ангели». Да возрадуемся и мы с ними, празднуя победу Христову над адом и смертью во веки и во временной нашей жизни здесь, на земле! Да укрепляют наши души и сердца пасхальная радость и свет Воскресения Христова, чтобы для каждого человека мы были поистине братьями и сестрами во Христе (Мф. 23, 8), чтобы свет, исходящий из наших душ, светил для других людей, и они, видя этот свет, видя наши добрые дела, «прославляли Отца нашего Небесного» (Мф. 5, 16).

Свет Христов просвещает всех!

Всех с Праздником праздников и Торжеством из торжеств! С Воскресением Христовым! С Пасхой Господней!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Стефан,

Архиепископ Пинский и Лунинецкий.