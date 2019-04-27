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Православные христиане готовятся отметить Светлое Христово Воскресение

28.04.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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28 апреля православные миру будут отмечать главный праздник – Светлое Христово Воскресение. Традиционно накануне в храмах проходит освящение пасхальной трапезы, а ночью состоятся праздничные богослужения.

Православные христиане готовятся отметить Светлое Христово Воскресение
Пинский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов поздравляют православных христиан, жителей Пинщины, с праздником Пасхи!

Дорогие земляки, православные христиане, жители Пинщины! Примите искренние, сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением! Это главный праздник православного мира, символизирующий торжество истинной веры, духовное, нравственное возрождение и очищение человека. Пасхальное время – это время благодати, освобождения от страха смерти и рабства греха. Пасхальные торжества возрождают и приумножают человеколюбивые духовные и нравственные традиции, на которых основывается белорусская государственность, мир и процветание нашей родной полесской земли, нашего Отечества. В этот прекрасный праздник Пасхи с любовью желаем жителям Пинщины сердечной радости и теплоты, благополучия, исполнения самых светлых помыслов и надежд. Пусть Воскресший Христос никогда не оставляет вас, дарует вам многие великие милости и благодати, сниспошлет веру, мир, надежду и любовь, укрепит ваше здоровье, поможет и укрепит в многотрудных и добрых делах.

«Полесская правда» присоединяется к пожеланиям и от души поздравляет всех христиан со Светлым Христовым Воскресением!

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