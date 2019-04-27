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Английские булочки и итальянские пироги. Вкуснейшие пасхальные рецепты из разных стран

28.04.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем отмечать Пасху, на этот раз православную, и пробуем традиционные блюда англичан, мексиканцев, итальянцев и перуанцев. Поверьте, это не хуже наших куличей.

Английские крестовые булочки


Источник рецепта и фото: skyscanner.ru

Ингредиенты:

  • Мука — 675 г;
  • Соль — 1 ст. л.;
  • Масло — 75 г;
  • Сухие дрожжи — 7 г;
  • Корица — 1,5 ст. л.;
  • Толченый мускатный орех — ½ ст. л.;
  • Пряности по вкусу — 2 ст. л.;
  • Сахар — 55 г;
  • Сухофрукты — 225 г;
  • Молоко — 325 мл;
  • Яйца — 2 шт.

Для украшения:

  • Мука — 75 г.

Для глазури:

  • Молоко — 4 ст. л.;
  • Сахар — 2 ст. л.

Как готовить?

  1. Просеять муку в большую миску, втереть масло. Добавить дрожжи, специи, сахар и сухофрукты. Сделать "колодец" в центре смеси. Взбить молоко с яйцами и влить в "колодец". Хорошо перемешать и замесить однородное мягкое тесто.
  2. Выложить тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и замешивать 10 минут до мягкости и эластичности. Переложить тесто в слегка смазанную маслом миску, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 45 минут, чтобы оно поднялось примерно в 2 раза.
  3. Вытащить тесто и снова замесить на посыпанной мукой поверхности, избавляясь от образовавшихся пузырьков. Разрезать тесто на 14 равных кусков, скатать круглые булочки и поместить на промасленный противень (или застланный бумагой для выпечки). Прижать слегка каждую булочку к противню, чтобы они стали более плоскими.
  4. С помощью ножа сделать крестообразные надрезы на каждой булочке. Накрыть пленкой и оставить еще на 45 минут, чтобы они удвоились в размере. Разогреть духовку до 200 градусов.
  5. Сделать смесь для крестов: смешать муку с 6 столовыми ложками воды до однородной консистенции. Переложить смесь в кулинарный мешочек (можно сделать самому, свернув жиронепроницаемую бумагу конусом и отрезав кончик).
  6. С помощью кондитерского мешка нарисовать кресты на каждой булочке. Запекать 15−20 минут до золотистой корочки и сразу выложить на решетку остужаться.
  7. Сделать глазурь: поместить молоко и сахар в кастрюлю на огонь. Вскипятить, помешивая одну минуту, пока не получится сироп. Помазать глазурью еще теплые булочки.

Перуанское мясное рагу


Источник рецепта и фото: skyscanner.ru

Ингредиенты:

Для соуса:

  • Зерна кукурузы — 1 кг;
  • Тыква — 100 г;
  • Кинза — 6 веточек;
  • Чеснок — 6 зубчиков;
  • Луковица — 1 шт.;
  • Вода — 2/3 стакана.

Для мяса:

  • Вода — 1 литр;
  • Говядина — 1 кг;
  • Зеленый горошек — 200 г;
  • Картофель — 200 г;
  • Соль — 1 ч. л.

Как готовить?

  1. Смешать все компоненты соуса в блендере до однородной консистенции
  2. Вскипятить воду в большой кастрюле. Добавить говядину, соль, картофель и горошек и готовить под крышкой на медленном огне 45 минут, пока мясо не станет мягким.
  3. Добавить соус, хорошо перемешать и готовить еще 15−20 минут. Если в итоге рагу получается слишком густым, можно подлить немного воды и снова хорошо перемешать.

Итальянский пирог с мясом и сыром


Источник рецепта и фото: wonderzine.com

Ингредиенты:

  • Мука — 6 стаканов;
  • Пармезан тертый — 1,25 стакана;
  • Молотый черный перец — 2 ч. л.;
  • Соль — ¼ ст. л.;
  • Кулинарный жир — 450 г;
  • Яйца — 14 шт.;
  • Ледяная вода;
  • Салями — 700 г;
  • Прошутто — 700 г;
  • Творог — 400 г;
  • Моцарелла — 700 г;
  • Сваренные яйца — 12 шт.

Как готовить?

  1. Смешать в миске муку, четверть стакана пармезана, соль и перец. Добавить в смесь кулинарный жир, формируя комочки размером с горошину. Добавить 1 яйцо и месить тесто до гладкости, а потом добавить ¾ стакана ледяной воды и продолжать перемешивать (можно сделать это в блендере).
  2. Разделить тесто на 2 неравные части: 2/3 для основы пирога и 1/3 для его поверхности. Раскатать каждую из них в круг, обернуть пластиковой плёнкой и охлаждать 1 час.
  3. Разогреть духовку до 220 градусов. Взбить яйцо со столовой ложкой воды и отставить в сторону. На посыпанной мукой поверхности раскатать более крупную часть теста так, чтобы диаметр составил около 55 см (а толщина около 3 мм). Поместить тесто в очень глубокую (около 10 см) форму так, чтобы 2−3 см теста свисали за ее края.
  4. На дно формы слоями выложить салями, творог, прошутто, моцареллу, вареные яйца, пока форма не будет заполнена. Разбить оставшиеся яйца, смешать с пармезаном, солью и перцем и вылить сверху.
  5. Раскатать вторую часть теста до диаметра около 33 см, закрыть ею пирог сверху и соединить края. После этого сделать на поверхности несколько надрезов или проколов, смазать взбитым с водой яйцом и запекать 30 минут. Снизить температуру до 160 градусов и готовить еще 2,5 часа, а перед подачей охладить.

Мексиканская капиротада


Источник рецепта и фото: kuking.net

Ингредиенты:

  • Булочки из белой муки — 4 шт.;
  • Вода — 1 л;
  • Сахар — 350 г;
  • Корица — 4 палочки;
  • Гвоздика — 6 бутонов;
  • Тертый сыр — 3 стакана;
  • Изюм — 1 стакан;
  • Сливочное масло — 4 ст. л.

Как готовить?

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Нарезать булочки ломтиками толщиной в сантиметр, смазать маслом с обеих сторон, выложить на кулинарную бумагу и подсушить в духовке по 3 минуты с каждой стороны. Достать из духовки и дать остыть.
  3. Налить воды в большую кастрюлю и добавить тростниковый сахар, корицу и гвоздику. Довести до кипения, а потом уменьшить огонь и готовить сироп 20 минут, помешивая. Снять с огня, накрыть и оставить на 2 часа. Процедить и выбросить корицу и гвоздику.
  4. Смазать форму маслом или спреем против пригорания и выложить ингредиенты в следующем порядке: треть подсушенного хлеба, треть изюма, треть сыра, полтора стакана сиропа. Через 15 минут выложить следующую треть компонентов в таком же порядке, а еще через 15 минут — последнюю, и оставить еще на 15 минут.
  5. Накрыть фольгой, обработанной спреем против пригорания, и запекать 40 минут. Снять фольгу и запекать еще 10−15 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым. Подавать готовый пудинг теплым.
  6. Приятного аппетита!
 
 
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