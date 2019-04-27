Английские булочки и итальянские пироги. Вкуснейшие пасхальные рецепты из разных стран

Продолжаем отмечать Пасху, на этот раз православную, и пробуем традиционные блюда англичан, мексиканцев, итальянцев и перуанцев. Поверьте, это не хуже наших куличей.
Английские крестовые булочки
Ингредиенты:
Мука — 675 г;
Соль — 1 ст. л.;
Масло — 75 г;
Сухие дрожжи — 7 г;
Корица — 1,5 ст. л.;
Толченый мускатный орех — ½ ст. л.;
Пряности по вкусу — 2 ст. л.;
Сахар — 55 г;
Сухофрукты — 225 г;
Молоко — 325 мл;
Яйца — 2 шт.
Для украшения:
Мука — 75 г.
Для глазури:
Молоко — 4 ст. л.;
Сахар — 2 ст. л.
Как готовить?
Просеять муку в большую миску, втереть масло. Добавить дрожжи, специи, сахар и сухофрукты. Сделать "колодец" в центре смеси. Взбить молоко с яйцами и влить в "колодец". Хорошо перемешать и замесить однородное мягкое тесто.
Выложить тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и замешивать 10 минут до мягкости и эластичности. Переложить тесто в слегка смазанную маслом миску, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 45 минут, чтобы оно поднялось примерно в 2 раза.
Вытащить тесто и снова замесить на посыпанной мукой поверхности, избавляясь от образовавшихся пузырьков. Разрезать тесто на 14 равных кусков, скатать круглые булочки и поместить на промасленный противень (или застланный бумагой для выпечки). Прижать слегка каждую булочку к противню, чтобы они стали более плоскими.
С помощью ножа сделать крестообразные надрезы на каждой булочке. Накрыть пленкой и оставить еще на 45 минут, чтобы они удвоились в размере. Разогреть духовку до 200 градусов.
Сделать смесь для крестов: смешать муку с 6 столовыми ложками воды до однородной консистенции. Переложить смесь в кулинарный мешочек (можно сделать самому, свернув жиронепроницаемую бумагу конусом и отрезав кончик).
С помощью кондитерского мешка нарисовать кресты на каждой булочке. Запекать 15−20 минут до золотистой корочки и сразу выложить на решетку остужаться.
Сделать глазурь: поместить молоко и сахар в кастрюлю на огонь. Вскипятить, помешивая одну минуту, пока не получится сироп. Помазать глазурью еще теплые булочки.
Перуанское мясное рагу
Ингредиенты:
Для соуса:
Зерна кукурузы — 1 кг;
Тыква — 100 г;
Кинза — 6 веточек;
Чеснок — 6 зубчиков;
Луковица — 1 шт.;
Вода — 2/3 стакана.
Для мяса:
Вода — 1 литр;
Говядина — 1 кг;
Зеленый горошек — 200 г;
Картофель — 200 г;
Соль — 1 ч. л.
Как готовить?
Смешать все компоненты соуса в блендере до однородной консистенции
Вскипятить воду в большой кастрюле. Добавить говядину, соль, картофель и горошек и готовить под крышкой на медленном огне 45 минут, пока мясо не станет мягким.
Добавить соус, хорошо перемешать и готовить еще 15−20 минут. Если в итоге рагу получается слишком густым, можно подлить немного воды и снова хорошо перемешать.
Итальянский пирог с мясом и сыром
Ингредиенты:
Мука — 6 стаканов;
Пармезан тертый — 1,25 стакана;
Молотый черный перец — 2 ч. л.;
Соль — ¼ ст. л.;
Кулинарный жир — 450 г;
Яйца — 14 шт.;
Ледяная вода;
Салями — 700 г;
Прошутто — 700 г;
Творог — 400 г;
Моцарелла — 700 г;
Сваренные яйца — 12 шт.
Как готовить?
Смешать в миске муку, четверть стакана пармезана, соль и перец. Добавить в смесь кулинарный жир, формируя комочки размером с горошину. Добавить 1 яйцо и месить тесто до гладкости, а потом добавить ¾ стакана ледяной воды и продолжать перемешивать (можно сделать это в блендере).
Разделить тесто на 2 неравные части: 2/3 для основы пирога и 1/3 для его поверхности. Раскатать каждую из них в круг, обернуть пластиковой плёнкой и охлаждать 1 час.
Разогреть духовку до 220 градусов. Взбить яйцо со столовой ложкой воды и отставить в сторону. На посыпанной мукой поверхности раскатать более крупную часть теста так, чтобы диаметр составил около 55 см (а толщина около 3 мм). Поместить тесто в очень глубокую (около 10 см) форму так, чтобы 2−3 см теста свисали за ее края.
На дно формы слоями выложить салями, творог, прошутто, моцареллу, вареные яйца, пока форма не будет заполнена. Разбить оставшиеся яйца, смешать с пармезаном, солью и перцем и вылить сверху.
Раскатать вторую часть теста до диаметра около 33 см, закрыть ею пирог сверху и соединить края. После этого сделать на поверхности несколько надрезов или проколов, смазать взбитым с водой яйцом и запекать 30 минут. Снизить температуру до 160 градусов и готовить еще 2,5 часа, а перед подачей охладить.
Мексиканская капиротада
Ингредиенты:
Булочки из белой муки — 4 шт.;
Вода — 1 л;
Сахар — 350 г;
Корица — 4 палочки;
Гвоздика — 6 бутонов;
Тертый сыр — 3 стакана;
Изюм — 1 стакан;
Сливочное масло — 4 ст. л.
Как готовить?
Разогреть духовку до 180 градусов.
Нарезать булочки ломтиками толщиной в сантиметр, смазать маслом с обеих сторон, выложить на кулинарную бумагу и подсушить в духовке по 3 минуты с каждой стороны. Достать из духовки и дать остыть.
Налить воды в большую кастрюлю и добавить тростниковый сахар, корицу и гвоздику. Довести до кипения, а потом уменьшить огонь и готовить сироп 20 минут, помешивая. Снять с огня, накрыть и оставить на 2 часа. Процедить и выбросить корицу и гвоздику.
Смазать форму маслом или спреем против пригорания и выложить ингредиенты в следующем порядке: треть подсушенного хлеба, треть изюма, треть сыра, полтора стакана сиропа. Через 15 минут выложить следующую треть компонентов в таком же порядке, а еще через 15 минут — последнюю, и оставить еще на 15 минут.
Накрыть фольгой, обработанной спреем против пригорания, и запекать 40 минут. Снять фольгу и запекать еще 10−15 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым. Подавать готовый пудинг теплым.