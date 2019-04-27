Секс-символ, которая не считает себя сексуальной. Факты об имениннице, 45-летней Пенелопе Крус

Источник материала: Tut.by

Мужчины всего мира (да и женщины), глядя на снимки Пенелопы Крус, не могут скрыть своего восхищения. Но сама актриса не считает себя достойной звания секс-символа современности.

«Я о себе так не думаю и в зеркало с утра до ночи не смотрюсь, поверьте. Как и все женщины, встаю рано утром, чищу зубы, умываюсь и вижу в зеркале совсем не то, что хотелось бы», — признается она.

Впрочем, легкое недовольство собой ничуть не умаляет ни красоты, ни таланта Пенелопы. Сегодня вспоминаем интересные факты о знойной испанке по случаю ее дня рождения: сегодня Пенелопе исполнилось 45.

Муза для маэстро

Каждый раз, когда маленькая Пенелопа видела видеокамеру, она пускалась «во все тяжкие» — пела, танцевала или же по-детски кривлялась. Заметив это, родители решили отдать дочь в балетную школу. Балету девочка посвятила долгих 9 лет и вполне могла стать известной танцовщицей — как, например, ее младшая сестра Моника, — если бы случайно не увидела «Свяжи меня!» Педро Альмодовара.



Фото: instagram.com/penelopecruzoficial / Пенелопа и Моника в детстве



Фото: productionparadise.com / Девочки выросли красавицами

С тех пор Пенелопа стала грезить не только актерством, но и именитым режиссером.

«Я была подростком, ребенком, в сущности, когда узнала, что Педро снимает свою картину в Мадриде, — вспоминает Крус. — Каким-то образом — не помню, честное слово — пробралась туда и спряталась. И смотрела во все глаза. Даже умудрилась подползти как-то к монитору и слышала, как режиссер объясняет нашей прекрасной актрисе Виктории Абриль, как нужно играть. Помню, узнала, где в Мадриде Альмодовар живет, и стояла частенько у него под окнами. Смотрела, как он выходит на балкон, чтобы полить свои цветы. А он и знать не знал, что это за сумасшедшая его преследует. Я стала актрисой только благодаря Педро».

Тогда она пообещала себе, что обязательно получит роль в одной из его картин. Но, конечно, даже мечтать не могла о том, что фактически станет музой Альмодовара.



Фото: pinterest.com / Режиссер и его муза

И когда тот сам позвонил ей, чтобы поздравить с удачным дебютом, не поверила:

«Он позвонил в тот момент, когда я сушила волосы феном. Я решила, что меня домашние мои разыгрывают, не хотела подходить к телефону».

С тех пор Крус снялась в 7 фильмах Альмодовара. Про сцену из самой их первой совместной работы — «Живой плоти», — где проститутка рожает в мадридском автобусе, маэстро говорит так: «Я до сих пор думаю, что эта сцена лучшее, что я когда-либо снял».

Страсти по ветчине

«Ветчина, ветчина», «Повесть о ветчине и страсти» или «Салями, салями» (зависит от перевода) — вовсе не гастрономическое шоу, а фильм, на съемках которого Пенелопа познакомилась со своим мужем, актером Хавьером Бардемом.



Фото: The Wrap

«Между нами проскакивали искры, и это осталось на пленке. Получилась своеобразная документальная хроника нашей страсти. Когда-нибудь придется показать ее детям. Смотрите, дети! Вы должны запомнить это кино — благодаря ему вы появились на свет!» — смеется актриса.

Комедийная драма, где главные герои устраивают кровопролитную драку свиными окороками, стала отправной точкой истории любви Бардема и Крус, но вовсе не ее началом.

После «Ветчины» актеры пошли каждый своей дорогой. Пенелопа за это время успела закрутить романы с Томом Крузом и Мэтью Макконахи, за плечами Бардема был «гражданский» брак длиною в 10 лет. Судьба свела их вновь на съемках «Вики Кристина Барселона» — и, видимо, в тот момент они поняли, что это неслучайно.

Актеры тщательно охраняют свою семью: почти не говорят об этом в интервью, стараются избегать папарацци. Кому-то такой подход может прийтись не по душе, но Пенелопа считает: то, что она выбрала публичную профессию, не причина лезть в ее жизнь.

«Я не против, когда фотографируют меня, но не терплю, чтобы в газетах публиковали снимки моей семьи, и особенно детей. Ребенок — это ведь не дизайнерская сумочка!» — отмечает актриса.

Впрочем, изредка она все же рассуждает на тему того, как женщину меняет материнство:

«С этого момента меняется все! Буквально все. Смотришь на мир совершенно другими глазами. С первого же мгновения ты чувствуешь столько любви! Внутри будто происходит полный переворот, революция — точнее не скажешь. Природа дает нам девять месяцев, чтобы как-то к этому подготовиться, и все равно этот внезапный переворот неотвратим. Когда видишь это крошечное личико, меняешься навсегда… и каким-то странным образом возвращаешься к себе одновременно. Материнство — это как еще одна возможность вернуться в детство, снова пережить то, что в нем было… Это как будто заново открыть для себя свой мир».

Женщина с большим сердцем

Пенелопа никогда не жалеет ни времени, ни сил, ни денег на благотворительность — и она из тех немногих, кто делает это не ради просмотров в соцсетях, а по велению сердца. Например, свой самый первый гонорар она целиком и полностью отдала в фонд Матери Терезы. И этому же фонду продолжает помогать до сих пор.

В 2008 году на одной из фотосессий в Лондоне актриса встретила девочку, больную лейкемией.

«Это был очень солнечный, воспитанный, умный ребенок, — вспоминала она. — Тот, кто ее не знает хорошо, и не подумает, что она больна раком крови. Подумать только: один донор способен спасти жизнь этого ребенка. Я стала интересоваться этим вопросом и поняла, что сейчас есть совершенно простые и безболезненные процедуры сдачи костного мозга донорами, так что если у вас есть возможность помочь хоть одному человеку, сделайте это».

А еще Пенелопа очень любит животных, и, поговаривают, периодически берет своих кошек на интервью. Страсть актрисы к братьям нашим меньшим разделяет муж, сестра Моника и даже лучшая подруга Сальма Хайек — у которой, к слову, полсотни собак .