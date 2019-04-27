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Призвание — труженик!

28.04.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Роберт Ласский из аг. Пальминка (на снимке) отметил 1 апреля 90 лет со дня своего рождения. Этот человек, прошедший большой жизненный путь, считает, что самое главное в жизни — работа. В родном хозяйстве — совхозе «Городокский» — трудился он до 1989 г. главным экономистом. Но и на заслуженном отдыхе Роберт Станиславович сам досматривает дом, ухаживает за огородом. Он интересуется новостями из разных точек земного шара: эти места отыскивает на политической карте мира, что висит у него на стене.

Призвание — труженик!

  С 1993 г. Роберт Станиславович ведёт дневник, в нём по часам и минутам расписывает, чем занимается в этот день. Два года он работал над рукописью воспоминаний, которую внуки оформили для любимого дедушки в виде подарочного издания.

  В уютном доме, построенном руками хозяина в 1960 г., — порядок и чистота. Расположившись удобнее в кресле, Роберт Станиславович начинает свой неспешный рассказ.

  — Я трудяга был и любую работу выполнял с душой, поэтому всё у меня получалось, — говорит он. — Моя судьба похожа на судьбы моих сверстников, чьё детство и юность проходили в страшное военное и тяжёлое послевоенное время. Родители трудились в колхозе «Красный Перекоп», который был организован в период коллективизации. Нас, детей, было четверо: я и три сестры. Моего отца в 1937 г. увезли куда-то, как и многих в те годы. Позже узнали, что его расстреляли. До войны окончил пять классов в Пальминке.

  Роберт Ласский  с болью в сердце вспоминает опалённые огнём годы войны. Помнит, как в д. Володарка фашисты сожгли мирное население, как им с матерью пришлось прятаться в Щелбовском лесу, зимовать в холодном подвале в д. Боровцы, а во время 2-й карательной экспедиции также скитаться по лесам и болотам. Когда освободили местность, он вновь продолжил учёбу, после семи классов пошёл работать в колхоз, а потом поступил в Лужеснянский техникум на агронома-полевода.

  — Трудовую деятельность начинал агрономом в Могилёвской области, ежедневно ходил по полям по 30-35 км, — продолжает собеседник. — Позже в моей жизни была армия: сначала учился в авиационной школе механиков, служил в Краснодарском военном округе, а оттуда перевели в Закавказье. Был награждён двумя знаками «Отличник авиации». Предлагали остаться на службе, но тянуло на малую родину.

  После возвращения домой Роберт Ласский устроился агрономом в колхоз имени Ворошилова, после его реорганизации стал членом колхоза имени Свердлова, а в 1956 г. возглавил хозяйство. Позже, как вспоминает юбиляр, многие колхозы преобразовывали в совхозы. Ему пришлось поработать и инспектором по кадрам, и экономистом по труду, а с 1969 г. и до выхода на пенсию он был главным экономистом совхоза «Городокский». Как отмечает Роберт Станиславович, к ним в хозяйство приезжали  специалисты из других районов перенимать опыт работы. С 1955 г. он был членом КПСС, принимал активное участие в жизни коллектива: был председателем народного контроля, казначеем в профкоме. Роберт Ласский — ударник 11-й пятилетки, награждён медалями за доблестный труд. Самой главной наградой считает Грамоту Верховного Совета БСССР  за многолетнюю работу и внедрение передового опыта.

  — Любовь встретил в Пальминке, — рассказывает Роберт Станиславович. — Жена работала учительницей.  Девять лет назад я овдовел. В книге воспоминаний я написал о своём жизненном пути. Никогда за все эти годы не пожалел, что вернулся когда-то домой. Любимая работа, счастливая семья прибавляли здоровья, а сила, наверное, в том, что прирос корнями к малой родине.

  Роберт Ласский держится молодцом, не сдаётся возрасту, на жизнь смотрит с оптимизмом. На окнах проращивает картофель для посадки, по дневнику сравнивает даты весеннего сева в разные годы. Его гордость и богатство — двое сыновей, трое внуков, правнучка.  А о своём секрете долголетия Роберт Станиславович говорит так: «Надо любить жизнь, людей и не лениться работать».

Галина ЯКОВЛЕВА.

 
Теги: Новости
 
 
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Роберт Ласский из аг. Пальминка (на снимке) отметил 1 апреля 90 лет со дня своего рождения. Этот человек, прошедший большой жизненный путь, считает, что самое...
 
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