Научи меня быть красивой

Источник материала: Газета Авангард





Какая девушка не мечтает стать моделью или по крайней мере попробовать себя в столь заманчивой роли? Оказывается, эти мечты осуществить гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Тому подтверждение – история моей хорошей знакомой Жени Кортелевой (на снимке). Восемь месяцев назад, 1 сентября, она посетила свой первый урок в подиум-школе Сергея Нагорного и вскоре поняла, что это «её».

– Женя, почему ты начала ходить в модельную школу?

– Мне всегда нравились красивые наряды, подиум, телепередачи о моделях. А когда знакомые стали делиться новостями о модельных агентствах и модельном бизнесе, я, конечно, заинтересовалась.

– Как ты считаешь, пригодятся ли тебе в жизни навыки, полученные в этой школе?

– Конечно, да! Согласитесь, хорошие манеры, которым нас учат на уроках этикета, еще никому не повредили. Они, наоборот, упрощают общение. Полезно знать, как вести себя за столом, как лучше завязать разговор, что стоит сказать собеседнику, а чего говорить не следует.

– Повлияло ли каким-то образом новое хобби на твой характер: изменились ли твои вкусы, интересы, манера говорить и так далее?

– Да, у меня появился свой стиль в одежде, думаю, я начала немного иначе смотреть на мир, окружающих людей, стала более спокойной, раскованной и естественной.

– Можешь вспомнить какие-то интересные или забавные случаи, связанные с твоим хобби, которыми ты можешь поделиться?

– Ух, их очень много! Помню, например, как мы смеялись друг с друга, первый раз надев каблуки. Никто еще не умел ходить на них, и мы просто шатались из стороны в сторону. Еще хорошо запомнилось недавнее выступление, когда наша группа танцевала за кулисами. Это тоже было очень весело.

– Есть ли у тебя кумиры среди моделей?

– Да, это Евгения Катава – девушка, которая добилась колоссального успеха в модельном бизнесе. Сейчас она рекламирует бренды всемирно известных дизайнеров, является любимой моделью Giorgio Armani, Dolche&Gabanna. При этом свой путь она начинала с подиум-школы Сергея Нагорного, где сейчас учусь и я.

– Помнишь свое первое занятие? Как это было? Какие эмоции испытала?

– Конечно, помню! Вначале нашу группу совместили со старшими ученицами, и первый урок мы занимались вместе с ними. Сперва я немного робела, мне казалось, что не смогу подружиться с другими девочками. Были моменты, когда я думала: это точно не для меня. Но спустя короткое время все встало на свои места, и на сегодняшний день ни за что не прекрачу занятия!

– Как проходят уроки, чему вас учат?

– Занятия проходят по субботам. Наша группа всегда посещает три урока по 45 минут: этикет, дефиле, актерское мастерство, хореография, стиль, основные приемы фотопозирования и многие другие дисциплины. Например, на уроках дефиле нас учат держать правильно осанку, красиво двигаться, правильно «подавать» себя на сцене и не бояться ее, за что хочу сказать огромное спасибо преподавателю предмета дефиле Юлии Владимировне Дашкевич.

– Есть ли у тебя другие хобби, кроме занятий в модельной школе, и хотела бы ты попробовать себя в чем-то еще?

– Вообще, мне очень нравится модельная школа, но я хочу пробовать себя во всем: одно время танцевала, пела, вышивала, создавала сувениры из дерева, изучала доисторических животных. Одним словом, всего уже и не вспомню. Сейчас подумываю научиться играть на гитаре и более серьезно заняться хореографией. Ведь это так увлекательно: открывать для себя новые горизонты и учиться чему-то интересному.

Спасибо за интервью и успехов!

Интервью провела Вероника ПАРФЕНОВА, ваш личный гид по хобби

Фото из личного архива Жени