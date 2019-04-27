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МАРТ поднял цену на сжиженный газ для населения
Источник материала: Партизан
Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №37 от 18 апреля увеличило цену на сжиженный газ для населения. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Он вступает в силу 1 мая 2019 года.
Постановлением цену на сжиженный газ для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг), реализуемый населению, увеличена на 11 копеек для 1 рубля 11 копеек.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №37 от 18 апреля увеличило цену на сжиженный газ для населения. Документ сегодня официально...
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