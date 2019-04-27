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МАРT определило, как надо продавать сигареты в магазинах

28.04.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, как нужно создавать отделы в магазинах для продажи табачных изделий. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Отдельные отделы для торговли табачными изделиями, электронными сигаретами и другими устройствами для курения будут создаваться в магазинах и павильонах, имеющих торговую площадь 1 тысячу и более квадратных метров. Продавец должен обеспечить отдел кассовыми аппаратами или программными кассами, а также платежными терминалами.

Продавец может организовать в таких отделах продажу других товаров, связанных общностью спроса, при соблюдении определенных законодательством условий хранения и продажи.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, как нужно создавать отделы в магазинах для продажи табачных изделий. Соответствующее...
 
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