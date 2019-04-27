МАРT определило, как надо продавать сигареты в магазинах

Отдельные отделы для торговли табачными изделиями, электронными сигаретами и другими устройствами для курения будут создаваться в магазинах и павильонах, имеющих торговую площадь 1 тысячу и более квадратных метров. Продавец должен обеспечить отдел кассовыми аппаратами или программными кассами, а также платежными терминалами.





Продавец может организовать в таких отделах продажу других товаров, связанных общностью спроса, при соблюдении определенных законодательством условий хранения и продажи.





Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.