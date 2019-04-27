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Поздравление Белнефтехима: топливо на АЗС снова дорожает на 1 копейку
Источник материала: Партизан
Концерн "Белнефтехим" объявил о новом увеличение цен на топливо.
Как сообщает
В концерне отмечают, что по состоянию на 26 апреля стоимость российской нефти, которую поставляют на белорусские НПЗ, возросла на 20,1%, а розничные цены на АЗС — в среднем на 5,9%.
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Концерн "Белнефтехим" объявил о новом увеличение цен на топливо.
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