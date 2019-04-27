Поздравление Белнефтехима: топливо на АЗС снова дорожает на 1 копейку

БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна, с 28 апреля цены на АЗС вырастут на 1 копейку и будут такими: АИ-92-К5-Евро — 1, 53 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,64 рубля , АИ-98-К5-Евро — 1,85 рубля, ДТ — 1,64 рубля. Как сообщаетсо ссылкой на пресс-службу концерна, с 28 апреля цены на АЗС вырастут на 1 копейку и будут такими: АИ-92-К5-Евро — 1, 53 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,64 рубля , АИ-98-К5-Евро — 1,85 рубля, ДТ — 1,64 рубля.





В концерне отмечают, что по состоянию на 26 апреля стоимость российской нефти, которую поставляют на белорусские НПЗ, возросла на 20,1%, а розничные цены на АЗС — в среднем на 5,9%.