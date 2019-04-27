Шоумен Владимир Зеленский, за которого на выборах президента Украины проголосовало большинство граждан, заявил, что не советовал бы российским властям "соблазнять" украинцев паспортами РФ.





Свою позицию Зеленский опубликовал 27 апреля в Facebook в ответ на слова президента РФ Владимира Путина, заявившего, что получение российского гражданства могут упростить не только жителям оккупированного Донбасса, а всем украинцам.





"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" – в Ростове или Магадане", – сказано в комментарии.





По словам шоумена, в отличие от России, в Украине есть свобода слова, СМИ и интернета.













"Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", – заявил Зеленский.





Он подчеркнул, что "украинцы – это свободные люди в свободной стране, независимой, суверенной и неделимой".





"Гражданство Украины – это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", – отметил Зеленский.





Он считает, что с Украиной и украинцами не следует говорить "на языке угроз, военного и экономического давления, это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию минского процесса".







"Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова. Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять", – написал шоумен.





Он также прокомментировал слова Путина о том, что Зеленский – "не Господь Бог".





"Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед ним. Никто не попадет сразу в рай. Сначала будет суд", – подчеркнул Зеленский.



