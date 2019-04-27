Доренко: Я не удивлюсь, если Лукашенко съест Бабича









"Я задаю вопрос: не забадяжили мы венесуэльскую нефть? Такой грязной нефти в России никогда не было. URALS — это не бренд, это нефть более тяжелая, но такая ужасная нефть есть только у Венесуэлы. Может, надо было ложечкой размешать, чтобы она разошлась, а пустили так как есть", — рассуждает Доренко о возможных причинах резкого снижения качества нефти.





Тем не менее Доренко считает, что в этой ситуации "следует искать политику". По его мнению, в Беларуси идет "вытеснение посла Бабича", который "ломал бы их там всех через колено, если бы ему разрешили".





"Лукашенко — абсолютный гений политического серфа. И я не удивлюсь, если он съест российского посла и направит обратно в Москву", — сказал Доренко.





По мнению российского обозревателя, Александр Лукашенко может пойти на изгнание Михаила Бабича, но должен за это "что-то заплатить". При этом Доренко считает, что для защиты России "нахлебница" Беларусь не нужна.