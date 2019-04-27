Православные сегодня отмечают Пасху

В этом году светлый праздник выпал на 28 апреля. И хотя православная и католическая Пасха отмечается в разное время, одно остается неизменным: "Христос Воскрес"- "Воистину воскрес".





Символами праздничного стола на Пасху являются декорированные яйца, пасхальные куличи и творожные пасхи.





Крашеные яйца, освященные в церкви – первое блюдо, которое стоит вкусить по окончанию Великого поста, предшествующего Пасхе. Первоначальной яйца красили исключительно в красно-коричневый цвет, символизирующий кровь Спасителя, пролитую в момент распятия. Яйцо же считалось символом его возрождения. Позже яйца начали красить в другие оттенки и применять пищевые красители и оригинальный декор.





Пасхальный кулич – олицетворение того, как вкушал Спаситель хлеб с последователями, чтобы они поверили в его воскрешение. А творожная пасха символизирует гробницу Христа, которую готовят в форме пирамиды и украшают буквами "ХВ".





Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. Это время считается особенно радостным и одухотворяющим. Перед самой Пасхой верующие идут в храм, после чего начинают крестовый ход с песнопениями. По завершению богослужения верующие "разговляются" – вкушают освященные яйца и куличи.





На саму Пасху маленькие дети играют в "покатушки": чье яйцо укатится дальше. Это традиционное развлечение олицетворяет возрождение. Так же в этот день принято "христоваться" – поочередно разбивать разные концы яиц и трижды целоваться в щеки.





Народные пасхальные поверья





Чтобы кулич и пасха получились пышными и вкусными, в доме нужно сохранять спокойствие и тишину. Нельзя ругаться и браниться.





В древности существовал обычай "донесения". После освящения пасхального кулича в храме, каждый хотел быстрее принести выпечку домой. Считалось: кто первым прибежит с куличом домой, у того будет богатый на урожай год.





Погода в светлый праздник также имела большое значение. Именно по ней наши предки судили насколько хорошим и урожайным будет год. Если в этот день разыгралась гроза – осень будет сухой и поздней, если пасмурная погода – лето будет таким же, холодная погода – сухое лето, ясная погода перед Пасхой – солнечное лето, звездная ночь – резкое похолодание.





Интересное поверье связывали с усопшими. Предки считали, что в этот день небо приоткрывает свою завесу, а души умерших родных ненадолго возвращаются к живым и празднуют вместе с ними.





Пусть вас хранит Бог и любят люди!



