|
С праздником Светлой Пасхи!
28.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
В эти яркие и светлые пасхальные дни поздравляю вас с праздником праздников и торжеством торжеств. С днем, в который мы вспоминаем о самой великой победе в истории человечества. С днем, перед которым все достижения и свершения человеческого рода меркнут. С победой Христа над самым лютым врагом всего человечества — смертью. «Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти», — восклицает святитель Иоанн Златоуст.
Примите самые искренние поздравления с этим радостным днем Христова Воскресения! Пусть Воскресший Спаситель наполнит ваши сердца миром и светом Своего Воскресения и молитвами святых, в земле белорусской просиявших, хранит наше земное Отечество!
С Пасхой Христовой!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Иерей Игорь Волошин,
настоятель храма храма Святого благоверного великого князя Александра Невского.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возлюбленные о Господе братья и сестры! В эти яркие и светлые пасхальные дни поздравляю вас с праздником праздников и торжеством торжеств. С днем, в который мы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)