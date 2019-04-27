С праздником Светлой Пасхи!

Источник материала: Вороновская газета





Возлюбленные о Господе братья и сестры!

В эти яркие и светлые пасхальные дни поздравляю вас с праздником праздников и торжеством торжеств. С днем, в который мы вспоминаем о самой великой победе в истории человечества. С днем, перед которым все достижения и свершения человеческого рода меркнут. С победой Христа над самым лютым врагом всего человечества — смертью. «Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти», — восклицает святитель Иоанн Златоуст.

Примите самые искренние поздравления с этим радостным днем Христова Воскресения! Пусть Воскресший Спаситель наполнит ваши сердца миром и светом Своего Воскресения и молитвами святых, в земле белорусской просиявших, хранит наше земное Отечество!

С Пасхой Христовой!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Иерей Игорь Волошин,

настоятель храма храма Святого благоверного великого князя Александра Невского.