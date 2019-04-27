Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с праздником Пасхи

Источник материала: Вороновская газета





Уважаемые жители района! Православные христиане!

Примите искренние и сердечные поздравления с Воскресением Христовым!

Светлые праздничные дни объединяют миллионы православных по всему миру. Пасха наполняет сердца и души верой, надеждой на положительные перемены, призывает совершать полезные дела и добрые поступки, заботиться о родных и близких, быть милосердными друг к другу, идти вперед, созидать и трудиться во благо процветания родной земли.

Пусть весенние пасхальные дни принесут в каждый дом любовь и согласие, станут для каждого началом новых побед и свершений! Искренне желаем вам крепкого здоровья, добра, взаимопонимания, мудрости, мира и благополучия!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.