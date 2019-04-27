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Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с праздником Пасхи
28.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уважаемые жители района! Православные христиане!
Примите искренние и сердечные поздравления с Воскресением Христовым!
Светлые праздничные дни объединяют миллионы православных по всему миру. Пасха наполняет сердца и души верой, надеждой на положительные перемены, призывает совершать полезные дела и добрые поступки, заботиться о родных и близких, быть милосердными друг к другу, идти вперед, созидать и трудиться во благо процветания родной земли.
Пусть весенние пасхальные дни принесут в каждый дом любовь и согласие, станут для каждого началом новых побед и свершений! Искренне желаем вам крепкого здоровья, добра, взаимопонимания, мудрости, мира и благополучия!
Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.
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Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с праздником Пасхи
Уважаемые жители района! Православные христиане! Примите искренние и сердечные поздравления с Воскресением Христовым! Светлые праздничные дни объединяют...
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