|
В Берестовицком районе сильный дождь размыл дорогу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 апреля около половины седьмого вечера стало известно о разрушении участка дороги в деревне Кончаны Берестовицкого района.
По
28 апреля в начале первого часа ночи был восстановлен проезд по однополосному участку дороги.
Летом 2018 года в Гомеле прошёл сильный ливень.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 27 апреля около половины седьмого вечера стало известно о разрушении участка дороги в деревне Кончаны Берестовицкого района. По сведениям...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)