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В Берестовицком районе сильный дождь размыл дорогу

28.04.2019 10:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 апреля около половины седьмого вечера стало известно о разрушении участка дороги в деревне Кончаны Берестовицкого района.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, площадь обрушения составляет 2 метра в ширину и примерно 25 метров в длину. Дренажная труба не выдержала обильных осадков и схода воды с полей, в результате чего вода перелилась через проезжую часть и подмыла грунт.  

28 апреля в начале первого часа ночи был восстановлен проезд по однополосному участку дороги.  

Летом 2018 года в Гомеле прошёл сильный ливень.  

Посмотреть на фотографии затопленных улиц можно здесь.  
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 27 апреля около половины седьмого вечера стало известно о разрушении участка дороги в деревне Кончаны Берестовицкого района.   По сведениям...
 
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