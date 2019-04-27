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Подозреваемый в ложном минировании станции метро «Уручье» задержан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 апреля примерно в 19:40 поступило ложное сообщение о заминировании станции метро «Уручье». Подозреваемый задержан.
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Согласно данным Следственного комитета, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об опасности. Проводятся следственные действия для выяснения деталей инцидента.
Зимой 2019 года нетрезвый мужчина «заминировал» станцию метро «Малиновка».
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Новости Беларуси. 27 апреля примерно в 19:40 поступило ложное сообщение о заминировании станции метро «Уручье». Подозреваемый задержан. Как сообщает ГУВД...
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