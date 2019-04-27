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Подозреваемый в ложном минировании станции метро «Уручье» задержан

28.04.2019 09:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 апреля примерно в 19:40 поступило ложное сообщение о заминировании станции метро «Уручье». Подозреваемый задержан.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, мужчина позвонил сотрудникам МЧС и сказал, что заминировал станцию «Уручье». Временно были перекрыты входы и выходы станции, а люди – эвакуированы.  

По сведениям Минского метрополитена, в 21.54 все три временно закрытые станции «Уручье», «Восток» и «Борисовский тракт» были снова открыты.  

Согласно данным Следственного комитета, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об опасности. Проводятся следственные действия для выяснения деталей инцидента.  

Зимой 2019 года нетрезвый мужчина «заминировал» станцию метро «Малиновка».  

Причиной произошедшего стало нежелание пассажира покидать вагон поезда – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 27 апреля примерно в 19:40 поступило ложное сообщение о заминировании станции метро «Уручье». Подозреваемый задержан.   Как сообщает ГУВД...
 
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