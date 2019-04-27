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Пойманный на допинге олимпийский чемпион пригрозил использовать оружие, если у него будут забирать медали
Источник материала: Tut.by
Олимпийский чемпион Пекина-2008 и трехкратный чемпион мира в беге на 1500 м кениец Асбел Кипроп сообщил, что использует оружие, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) будет забирать у него медали, сообщает
Кениец неделю назад был дисквалифицирован на 4 года за применение эритропоэтина. Сам спортсмен сообщил, что его пробу подменил допинг-офицер, который вымогал у спортсмена деньги.
Кипроп является служащим полиции Кении.
— Я молюсь, чтобы кенийская полиция уволила меня как можно быстрее. До того, как я использую ее оружие во имя своего правосудия. Давай, IAAF, попробуй забрать мои медали, — написал Кипроп в своем
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Пойманный на допинге олимпийский чемпион пригрозил использовать оружие, если у него будут забирать медали
Олимпийский чемпион Пекина-2008 и трехкратный чемпион мира в беге на 1500 м кениец Асбел Кипроп сообщил, что использует оружие, если Международная ассоциация...
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