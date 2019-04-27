«Здесь ничего не меняется». Почему Лукашенко боится ехать на МАЗ и МТЗ?









«Салідарнасць» . При этом создается впечатление, что флагманы белорусской промышленности практически ушли в тень, пишет





Если судить по официальным сообщениям пресс-службы руководителя страны, в последний раз он посещал МАЗ в апреле 2016-го.





Общаясь тогда с работниками предприятия, Лукашенко заявил, что МАЗ, равно как и другие известные белорусские бренды, необходимо сохранить:





— МАЗ, как и БелАЗ, и мотовелозавод — это лицо нашей страны. Мы ни в коем случае не можем и не имеем права угробить эти предприятия. Поэтому, отвечая скептикам и тем, кто сегодня не верит в это: МАЗу быть, быть всегда, и при мне, и после меня.





Похоже ситуация выглядит и с Минским тракторным заводом, который правитель посещал в последний раз в мае 2015-го. Тогда глава государства обозначил ряд важнейших задач для руководства предприятия: сохранение трудовых коллективов в непростых экономических условиях и сокращение себестоимости выпускаемой продукции:









— Если мы не будем сокращать себестоимость и понижать цену товаров, никогда богатыми не будем.





Мы можем только догадываться, почему глава государства перестал наведываться в цеха МАЗа и МТЗ, предпочтя им агрохолдинги и Парк высоких технологий. Возможно, причина в самом состоянии дел на этих предприятиях.





Тот же МАЗ с 2014-го работает в убыток. По итогам 2018-го чистый убыток предприятия составил 80,4 млн рублей, что на 94,2% больше убытка 2017-го.





Чистая прибыль МТЗ в 2018-м сократилась в 13 раз — до 5,2 млн белорусских рублей. Завод нарастил запасы готовой продукции на 62% (до 140 млн рублей), объем дебиторской задолженности составляет 870 млн рублей.





«Ситуация простая. Ничего не меняется»





О том, какая атмосфера сегодня царит в цехах Минского автозавода, «Салідарнасці» рассказал один из сотрудников предприятия:





— Ситуация простая. Ничего не меняется. Просто работают люди, без инициативы. Ибо она порой наказуема. За что берется Лукашенко, то начинают внедрять на предприятиях. С проверками, комиссиями и прочими Следственными комитетами. Попытки решить серьезную проблему (качества или финансовых затрат), превращается в игру в футбол, где «проблемный мяч» передают, как горячую картошку. Потому что, главная цель — не решение проблем, а наказание «виновников».





А в целом, люди работают, зарабатывают. И не всегда впахивают, как в той же Польше.