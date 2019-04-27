ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Вера всегда была нравственным стержнем беларусов": Лукашенко поздравил православных с Пасхой

28.04.2019 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Беларуси поздравил православных христиан страны с Пасхой.


Александр Лукашенко во время посещения минского Свято-Духова кафедрального собора на Пасху в 2014 году. Фото: пресс-служба президента.


Александр Лукашенко отмечает, что вера всегда была и остается нравственным стержнем беларусов. По его мнению, она вдохновляет на великие свершения во благо близких, народа и страны. В поздравлении также говорится о том, что культура православия основана на вечных ценностях, сред которых называются почитание старших, забота о детях и помощь страждущим. Именно вера объединяет в стремлении к созиданию во имя мира.

«Дорогие друзья! Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем», заключает президент.

Александр Лукашенко также поздравил с Пасхой Патриарха Московского Кирилла.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поздравил православных христиан страны с Пасхой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главному тренеру «Авангарда» и сборной Латвии грозит дисквалификация на 4 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
28.04.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика