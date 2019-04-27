"Вера всегда была нравственным стержнем беларусов": Лукашенко поздравил православных с Пасхой





Александр Лукашенко во время посещения минского Свято-Духова кафедрального собора на Пасху в 2014 году. Фото: пресс-служба президента.









Александр Лукашенко отмечает, что вера всегда была и остается нравственным стержнем беларусов. По его мнению, она вдохновляет на великие свершения во благо близких, народа и страны. В поздравлении также говорится о том, что культура православия основана на вечных ценностях, сред которых называются почитание старших, забота о детях и помощь страждущим. Именно вера объединяет в стремлении к созиданию во имя мира.





«Дорогие друзья! Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем», заключает президент.





Александр Лукашенко также поздравил с Пасхой Патриарха Московского Кирилла.



