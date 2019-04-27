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Юноша-модель умер после падения на подиуме

28.04.2019 10:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Модель Талес Соарес, участвовавший в показе на Неделе моды в Сан-Паулу, умер после падения на подиуме. Об этом сообщает Associated Press.


Как сообщили организаторы мероприятия, Соарес упал во время показа бренда Ocksa. Возможно, падение произошло из-за того, что он наступил на шнурок ботинка.

Издание Folha de S. Paulo отмечает, что сначала зрители приняли падение за часть представления. Однако позже мужчину начало трясти, а изо рта пошла пена.

Медицинские работники попытались оказать модели помощь на месте, после чего Соареса доставили в больницу, где констатировали его смерть. Ему было 26 лет

 
 
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Модель Талес Соарес, участвовавший в показе на Неделе моды в Сан-Паулу, умер после падения на подиуме. Об этом сообщает Associated Press.
 
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