Юноша-модель умер после падения на подиуме





Как сообщили организаторы мероприятия, Соарес упал во время показа бренда Ocksa. Возможно, падение произошло из-за того, что он наступил на шнурок ботинка.





Издание Folha de S. Paulo отмечает, что сначала зрители приняли падение за часть представления. Однако позже мужчину начало трясти, а изо рта пошла пена.





Медицинские работники попытались оказать модели помощь на месте, после чего Соареса доставили в больницу, где констатировали его смерть. Ему было 26 лет