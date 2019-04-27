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"Скажи "да" Европе". Немецкая авиакомпания в честь выборов в Европарламент изменила раскраску самолета
Источник материала: Партизан
Надписью Say yes to Europe ("скажи "да" Европе") на своих самолетах немецкая авиакомпания Lufthansa намерена повысить явку на майских выборах в Европарламент.
Немецкая авиакомпания Lufthansa в честь выборов в Европейский парламент изменила раскраску своего авиалайнера Airbus A320. Об этом компания
Вместо надписи Lufthansa теперь написано Say yes to Europe ("скажи "да" Европе").
"С этой инициативой Lufthansa активно проводит кампанию за высокую явку на европейских выборах", – сказано в сообщении авиакомпании.
Lufthansa обещает разместить такую надпись и на других самолетах.
Выборы в Европарламент пройдут с 23-го по 26 мая.
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"Скажи "да" Европе". Немецкая авиакомпания в честь выборов в Европарламент изменила раскраску самолета
Надписью Say yes to Europe ("скажи "да" Европе") на своих самолетах немецкая авиакомпания Lufthansa намерена повысить явку на майских выборах в Европарламент.
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