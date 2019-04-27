Выпадут зубы: медики предупредили об опасности жёстких диет









На первом месте по вреде для зубов стоит сыроедение. Многие люди уверены, что организм прекрасно переваривает сырую пищу, она полезна для зубов, но на самом деле, это ошибочное мнение. Недавние исследования показали, что у сыроедов наблюдается эрозия зубной эмали, в отличие от тех, кто предпочитает употреблять термически обработанную пищу. Также негативное воздействие на здоровье зубов может оказать вегетарианство. Самая большая угроза возникает в том случае, если человек становится абсолютным веганом, и из рациона убираются все продукты, за исключением тех, которые имеют растительное происхождение.





На третьем месте среди диет, вредных для зубов, находятся так называемые монодиеты, когда в рацион входят только один продукт питания. Эксперты подчеркнули, что негативное воздействие на зубы также может оказывать спортивное питание, сколько при употреблении порошкового протеина в крови повышается уровень мочевой кислоты, от чего разрушается структура костей. У любителей спортивного питания очень быстро начинаются проблемы с зубами, - они шатаются и крошатся.



