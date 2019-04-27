ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выпадут зубы: медики предупредили об опасности жёстких диет

28.04.2019 09:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Многие люди предпочитают придерживаться жестких диет, чтобы за короткое время сбросить лишние килограммы, но некоторые из таких систем питания могут серьезно навредить здоровью. Как сообщает replyua.net, мало кто из людей, придерживающихся жестких диет, знают о том, что некоторые системы питания разрушают зубы.



На первом месте по вреде для зубов стоит сыроедение. Многие люди уверены, что организм прекрасно переваривает сырую пищу, она полезна для зубов, но на самом деле, это ошибочное мнение. Недавние исследования показали, что у сыроедов наблюдается эрозия зубной эмали, в отличие от тех, кто предпочитает употреблять термически обработанную пищу. Также негативное воздействие на здоровье зубов может оказать вегетарианство. Самая большая угроза возникает в том случае, если человек становится абсолютным веганом, и из рациона убираются все продукты, за исключением тех, которые имеют растительное происхождение. 

На третьем месте среди диет, вредных для зубов, находятся так называемые монодиеты, когда в рацион входят только один продукт питания. Эксперты подчеркнули, что негативное воздействие на зубы также может оказывать спортивное питание, сколько при употреблении порошкового протеина в крови повышается уровень мочевой кислоты, от чего разрушается структура костей. У любителей спортивного питания очень быстро начинаются проблемы с зубами, - они шатаются и крошатся.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие люди предпочитают придерживаться жестких диет, чтобы за короткое время сбросить лишние килограммы, но некоторые из таких систем питания могут серьезно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Растеряли привлекательность для туристов: эксперты назвали самые непопулярные страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
28.04.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика