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Растеряли привлекательность для туристов: эксперты назвали самые непопулярные страны

28.04.2019 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последние несколько лет предпочтения туристов со всего мира претерпели резкие изменения. Как сообщает Replyua.net со ссылкой на издание Lonely Planet, начиная с 2009 года эксперты проанализировали данные поисковиков о том, какие страны пользуются наибольшей популярностью среди пользователей.



Специалисты посчитали количество запросов и пришли к выводу, что некоторые туристические направления потеряли актуальность. При этом эксперты подчеркнули, то анализировали данные Google. Оказалось, что туристы стали меньше всего интересоваться Египтом. За 10 лет популярность этой страны снизилась на 85%. На втором месте оказался Тунис. Пользователи на 71 % реже искали данные об этой стране, чем 10 лет назад. Тройку лидеров замыкает Франция. Полярность к этому государству упала на 54%. Также в рейтинг попали Бразилия, Болгария, Австралия, Пуэрто-Рико, Ирландия и Доминикана. 

Что касается роста популярности направлений, к которым за последние 10 лет резко вырос интерес, в рейтинге победу одержали Филиппины. Также в первую десятку рейтинга попали Камбоджа, Корея, Индия, Саудовская Аравия, Польша, Казахстан, Тайвань, Нидерланды и Бахрейн.

 
 
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За последние несколько лет предпочтения туристов со всего мира претерпели резкие изменения. Как сообщает Replyua.net со ссылкой на издание Lonely Planet, начиная с 2009 года...
 
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