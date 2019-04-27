



– Рано или поздно стороны должны были войти в клинч. Энергетические, торговые, информационные войны между заклятыми союзниками стали обыденностью. Труба дружбе пришла давно.





Некоторые эксперты говорят: нет худа без добра. Россия, мол, делает даже благое дело, снимая Беларусь со своей энергетической иглы.





Действительно, теперь, когда жареный петух клюнул, белорусское начальство стало форсировать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, требовать проработки альтернативных маршрутов поставок нефти.





В этом плане российский волшебный пендель может сыграть и прогрессивную роль. Но в целом инертность мышления белорусского руководства ужасающа. Похоже, Лукашенко по-прежнему надеется как-то договориться с Путиным.





Тот же явно не намерен миндальничать и будет требовать сдачи кусков суверенитета. Так что белорусский руководитель, не желающий делиться ни граном власти над страной, переживает драму шекспировского накала. Но это, увы, и драма всей Беларуси.



