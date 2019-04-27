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В НАДТ им. М.Горького начинается плановый ремонт

28.04.2019 09:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В мае на Большой сцене НАДТ им. Горького начинается плановый ремонт, сообщили www.if.by в театре. Как минимум окончание нынешнего и начало следующего сезона пройдет на чужих площадках.

"Мы не хотим расставаться со зрителями, несмотря на ремонт, и продолжим работать. Спектакли Большой сцены будут идти в Республиканском Дворце культуры профсоюзов", - отметили в НАДТ им. Горького.

Ожидается, что спектакли, которые обычно демонстрируются на большой сцене театра, будут идти в Республиканском Дворце культуры профсоюзов по адресу пр.Независимости, 25. А малая сцена пока останется нетронутой: на ней, как и прежде, будет демонстрироваться часть спектаклей.

"Цена билетов останется без изменений!" – заверили в театре. Правда, тут же с сожалением отметили, что не все спектакли можно будет перенести на другие сцены, и некоторые "выпадут№ из репертуара на время ремонта.

СПЕКТАКЛИ В МАЕ НАДТ ИМ.ГОРЬКОГО НА СЦЕНЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ
 
 
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В мае на Большой сцене НАДТ им. Горького начинается плановый ремонт, сообщили www.if.by в театре. Как минимум окончание нынешнего и начало следующего сезона пройдет на...
 
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