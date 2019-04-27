В НАДТ им. М.Горького начинается плановый ремонт

"Мы не хотим расставаться со зрителями, несмотря на ремонт, и продолжим работать. Спектакли Большой сцены будут идти в Республиканском Дворце культуры профсоюзов", - отметили в НАДТ им. Горького.





Ожидается, что спектакли, которые обычно демонстрируются на большой сцене театра, будут идти в Республиканском Дворце культуры профсоюзов по адресу пр.Независимости, 25. А малая сцена пока останется нетронутой: на ней, как и прежде, будет демонстрироваться часть спектаклей.





"Цена билетов останется без изменений!" – заверили в театре. Правда, тут же с сожалением отметили, что не все спектакли можно будет перенести на другие сцены, и некоторые "выпадут№ из репертуара на время ремонта.





СПЕКТАКЛИ В МАЕ НАДТ ИМ.ГОРЬКОГО НА СЦЕНЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ