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В НАДТ им. М.Горького начинается плановый ремонт
Источник материала: Партизан
В мае на Большой сцене НАДТ им. Горького начинается плановый ремонт, сообщили
"Мы не хотим расставаться со зрителями, несмотря на ремонт, и продолжим работать. Спектакли Большой сцены будут идти в Республиканском Дворце культуры профсоюзов", - отметили в НАДТ им. Горького.
Ожидается, что спектакли, которые обычно демонстрируются на большой сцене театра, будут идти в Республиканском Дворце культуры профсоюзов по адресу пр.Независимости, 25. А малая сцена пока останется нетронутой: на ней, как и прежде, будет демонстрироваться часть спектаклей.
"Цена билетов останется без изменений!" – заверили в театре. Правда, тут же с сожалением отметили, что не все спектакли можно будет перенести на другие сцены, и некоторые "выпадут№ из репертуара на время ремонта.
СПЕКТАКЛИ В МАЕ НАДТ ИМ.ГОРЬКОГО НА СЦЕНЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ
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В мае на Большой сцене НАДТ им. Горького начинается плановый ремонт, сообщили www.if.by в театре. Как минимум окончание нынешнего и начало следующего сезона пройдет на...
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