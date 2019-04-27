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Группа «Dzieciuki» записала первый клип на песню из нового альбома

28.04.2019 11:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Музыканты из Гродно презентовали клип на песню «Калі над лугам бусел праляцеў» вечером 26 апреля.

Группа «Dzieciuki» записала первый клип на песню из нового альбома
Видео снимали в маленькой польской деревне Чарна Бухта (Czarna Buchta) на границе Польши, Литвы и Беларуси. Это первый клип из нового альбома панк-группы. Его идею придумала и над ним работала команда из Берлина: режиссер Роберт Экштайн и оператор Клеменс Юрк.


«Мы с ними знакомы лет 5-6 уже, поэтому они не случайные люди. Роберту очень понравилась песня. Что он хотел сказать, как автор клипа? Сами ищите ответ, так как я не знаю точного ответа», — рассказал Свободе лидер группы «Dzieciuki» Александр Денисов.

Впервые за три года «Dzieciuki» дадут большой сольный концерт в Минске 28 апреля.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Музыканты из Гродно презентовали клип на песню «Калі над лугам бусел праляцеў» вечером 26 апреля.
 
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