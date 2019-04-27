Группа «Dzieciuki» записала первый клип на песню из нового альбома

«Мы с ними знакомы лет 5-6 уже, поэтому они не случайные люди. Роберту очень понравилась песня. Что он хотел сказать, как автор клипа? Сами ищите ответ, так как я не знаю точного ответа», — рассказаллидер группы «Dzieciuki» Александр Денисов.