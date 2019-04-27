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Зеленский посоветовал Путину не соблазнять граждан Украины

28.04.2019 11:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину на украинском и русском языках.

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ», — написал Зеленский в Фейсбуке.

Так он отреагировал на слова Путина о том, что власти России думают над тем, чтобы упростить получение российского гражданства для всех украинцев.

По словам Зеленского, гражданство России, в частности, дает «право быть арестованным за мирный протест» и «право не иметь свободных и конкурентных выборов».

Зеленский отметил, что готов к переговорам с Россией, но не «на языке угроз, военного и экономического давления». Он также предложил российским властям обменять пленных в формате «всех на всех».

Полная нормализация отношений России и Украины, по мнению Зеленского, возможна «только после полной деоккупации». Он подчеркнул, что это касается Крыма и Донбасса.


Зеленский также заявил о том, что Украина будет предоставлять «украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов». В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

 
 
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину на украинском и русском языках.
 
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