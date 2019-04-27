Зеленский посоветовал Путину не соблазнять граждан Украины

Фейсбуке . «Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ», — написал Зеленский в





Так он отреагировал на слова Путина о том, что власти России думают над тем, чтобы упростить получение российского гражданства для всех украинцев.





По словам Зеленского, гражданство России, в частности, дает «право быть арестованным за мирный протест» и «право не иметь свободных и конкурентных выборов».





Зеленский отметил, что готов к переговорам с Россией, но не «на языке угроз, военного и экономического давления». Он также предложил российским властям обменять пленных в формате «всех на всех».





Полная нормализация отношений России и Украины, по мнению Зеленского, возможна «только после полной деоккупации». Он подчеркнул, что это касается Крыма и Донбасса.









Зеленский также заявил о том, что Украина будет предоставлять «украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов». В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех.





Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.