Лукашенко подарил главе Китая и его семье подарки от младшего сына Николая

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«Подарок от младшего сына Президента Николая семье китайского лидера – фирменный белорусский шоколад и лично супруге – набор стеклянных фигур ручной работы. По индивидуальному заказу его изготовили на стеклозаводе «Неман». 12 животных из зодиакального китайского календаря – как пожелание благополучия и процветания Синеокой и Поднебесной», – говорится в сюжете.



