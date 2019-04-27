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Лукашенко подарил главе Китая и его семье подарки от младшего сына Николая
Источник материала: Партизан
Фота Getty Images
«Подарок от младшего сына Президента Николая семье китайского лидера – фирменный белорусский шоколад и лично супруге – набор стеклянных фигур ручной работы. По индивидуальному заказу его изготовили на стеклозаводе «Неман». 12 животных из зодиакального китайского календаря – как пожелание благополучия и процветания Синеокой и Поднебесной», – говорится в сюжете.
Александр Лукашенко участвовал в Пекине во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь».
В поездке его сопровождал младший сын Николай. Пользователи интернета обратили внимание на новый имидж Коли: он сменил прическу и теперь выглядит очень взрослым в свои 14 лет.
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Об этом сообщил телеканал «Беларусь -1» в вечернем выпуске новостей, передает "Белсат".
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